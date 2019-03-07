Печенежские набеги: осада Константинополя и венгерские походы в Италию

Тайна происхождения и поиски новых территорий необычного союза тюркских племен. Часть 6

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк продолжает серию колонок об этногенезе и миграциях печенегов. (См. также части 1, 2, 3, 4, 5).

Союзники и соперники

Печенеги всегда были в напряженных отношениях с соседями. Ал-Масуди сообщал о конфедерации четырех племен — баджанак, баджна, баджгард и наукерде, которая воевала против кимаков, огузов, карлуков. При описании войны против ромеев, которую хронист датировал 932—933 годами, сказано, что племена баджанак, баджна, баджгард, наукерде напали на город W.l.nd.r. Этот город находился на востоке в византийском пограничье. По мнению Д. Аникеева и И. Коноваловой, под наименованием В.л.нд.р. скрывается поселение Дебелт около современного Бургаса. Сообщается, что племена тюрков баджанак, баджна, баджгард и наукерде происходят от единого предка и нападают на страны вплоть до ал-Андалуса и на Рум. Сказано, что четыре племени взяли Валандар, разбили войско румийцев, а после этой кампании делали набеги до стран сакалиба и Рума, а также дходили до ал-Андалуса, Ифранджи (Европы), Джалалики (Галисии). Масуди указывал, что тогда у румийцев правил Арман (Роман Лакапин). В этой информации очевидно содержались сведения о печенегах и венграх. Венгры действительно в своих походах достигали Аквитании, Саксонии, Калабрии, но сами печенеги на западе не шли далее Венгрии, Болгарии, Византии.

Среди других племен союзников печенегов было названо племя нукарда. Сопоставляя с известными этнонимами, С. Толстов отождествлял это племя с Янгикентом. К. Маккартни считал, что ал-нукарда — это венгры. Д. Паулер придерживался похожего мнения. П. Голден отождествляет нукарда с племенем оногуров, точнее, с его искаженной формой Onogurda. В. Бейлис и Й. Маркварт предложили вместо нукарда читать этноним ункарда. И. Коновалова считает, что нукарда — это новгородцы. Д. Аникеев же считает, что нукарда — это венгры, а башджарт — это башкиры. Н. Каплун предположила, что башджурт — это башкиры, а нукарда — кангары.

Украинская исследовательница поддержала мнение О. Прицака о том, что причиной войны между племенами послужила борьба за контроль над торговыми путями. Она предположила, что контроль печенегов над частью Великого шелкового пути противоречил интересам хазар, которые организовали антипеченежскую коалицию племен. Часть печенегов отступила на караванный путь между Волжской Булгарией и Хорезмом, который описал Ибн Фадлан.

Т. Левицкий и И. Коновалова считали, что башджурт — это венгры. По нашему мнению, баджна и баджанак – это печенеги, а баджгард — это венгры. Ни у кого не возникает сомнений относительно этнонима баджанак.

Д. Аникеев предполагает, что печенеги воевали против Византии в 935 году. И. Коновалова датировала его 934 годом, то есть временем набега венгров на владения ромеев. А. Бороздина и В. Бережинский датировали поход 934 годом и считали, что Валандар — это Белград. И. Князький считал Валандар Бургасом, баждгирд венграми, а нукарда новгородцами.

П. Голдэн считает, что альянсу из кимаков, хазар и карлуков противостояли оногуры, венгры и печенеги. Последнее более вероятно, поскольку в источниках викинги были известны как ал-урмандийун, ал-лудана, маджуси, ар-русийа, ал-урус, но никогда как нукарда, даже в XIII—XV веках. И. Коновалова считала, что против ромеев в 30-х годах Х века воевала коалиция из печенегов, венгров и русов.

Святослав вторгается в Болгарию с печенежскими союзниками. Миниатюра из Манассиевой хроники (wikipedia.org)



Сообщение арабского хрониста о войнах двух коалиций племен не относилось к какому-то определенному году, а отобразило ситуацию прибытия новых этнических групп в Центральную Европу. Кимаки, карлуки и огузы частично вытеснили прежних хозяев степей. Его сообщение не датировано. Переселения печенегов и других народов упрощены ал-Масуди. Им же упущен факт союза между огузами и хазарами.

Также ал-Масуди сообщал, что баджанак, баджна, башджурт, наукерде — мусульмане. Печенеги, по сведениям ал-Бекри, только в XI веке частично приняли ислам, византийские и европейские источники сообщали о христианизации печенегов в Византии и Венгрии. Последние языческие пережитки были изжиты в XIII веке, когда печенеги начали формировать свои церковные общины. Если принять отождествление нукарда-оногуры, то получается, что ал-Масуди сообщал ложные данные о вероисповедании этих четырех народов. Оценка их войска в 60 тыс. человек и сил ромеев в два раза больше — это очень большое преувеличение.

Сведения ал-Масуди несколько сократил Ибн ал-Асир. Он сообщал, что объединились несколько тюркских народов среди которых баджанак, баджна и два других. Поход этих тюрков датировался 933—934 годами, а целью похода был назван город Валандар в земле румийцев, который союзники осадили. Арман (Роман Лакапин) для снятия блокады города отправил большое войско численностью в 12 тыс. бойцов, которое, однако, было разбито. Валандар был взят и разграблен.

После этого тюрки двинулись на Константинополь и осаждали его на протяжении 40 дней. После этого, они и далее совершали набеги на Рум и доходили до ал-Ифранджи. Ибн ал-Асир постарался привести данные ал-Масуди в более правдоподобный вид и, естественно, упоминания о походах печенегов на Рум и Ифрандж соответствуют вполне реальным походам печенегов на Византию и Венгрию. Войско из 12 тыс. румийцев намного вероятнее «тьмотысячной» рати, упомянутой у ал-Масуди.

Венгерская миграция

Относительно времени миграции печенегов на север и запад, то Э. Трыярски считает реальной датой 889 год. И. Князький считал, что печенеги впервые атаковали венгров в 896 году. С. Козлов датирует появление печенегов в Подунавье 893—894 годами, а вторжение печенегов во владения венгров датировал 889 годом. А. Палоци-Хорват считал, что переселение печенегов было начато в 893 году и закончилось завоеванием прежних владений венгров в Этелькезе в 895 году. В. Спиней считал, что в 895 году основная масса венгров переселилась в Паннонию, и только предки чанго (чангоши — субэтническая группа венгров, — прим. ред.) остались на месте. Такого же мнения придерживается А. Рона-Таш. Исследователь, однако, был далек от того, чтобы считать переселение венгров одномоментным актом. Венгры в 894 году помогали ромеям воевать против болгар. До переселения в 881, 882, 894 годах венгры появлялись в регионе как союзники мораван, а в 892 году их наняли немцы.

Само переселение имело три фазы. Первая фаза датирована исследователем 895—898 годами, вторая — 898—900 годами, а третья — 900—902 годами. Исследователь указывает, что сообщение Регинона из Прюма о венграх в 889 году вовсе не означает, что переселение случилось в один год. Он считает, что в этом году франкский хронист мог просто впервые услышать о венграх и печенегах.

Набег печенегов в 894—895 годах был разведкой. И. Фодор датировал переселение венгров 894—895 годами. Б. Хоман предполагал, что венгры пришли в Паннонию двумя путями — через Трансильванию и Верецкий перевал. Э. Маламут считает, что венгры переселились в Паннонию в 894—896 годах. Ф. Возняк считал, что печенеги вытеснили венгров и разбили их в 896 году. М. Уйду-Юсель считала, что печенеги занимали степи между Доном и Кубанью в 60—80-х годах IX века. В 892 году они вынудили венгров мигрировать в Паннонию.

Фото litresp.ru

Отдельно стоит сказать о позиции российского хунгариста В. Шушарина, который считал, что группа венгров, пришедшая в Алфельд в 894 году, поддерживала мирные отношения с мораванами и жила в Подунавье в степях на левом берегу Дуная. Вторая группа населения, которая поселилась в Задунавье на правом берегу Дуная, напала на итальянцев, баварцев и мораван. С. Плетнева считала, что печенеги переселились в Восточную Европу в 896 году. П. Голубовский отмечал, что с точностью установить год переселения печенегов в Восточную Европу невозможно, однако указывал, что в 892 году венгры начали переселятся в Паннонию. А. Бороздина и В. Бережинский считают, что печенеги были союзниками болгар в 896 и 917 годах. А. Комар считал, что в 889 году часть печенегов переселилась в Восточную Европу, а в 895 году дипломатия болгарского царя Симеона направила печенегов на венгров Этелькеза, которые были вынуждены в 896 году окончательно переселится в Паннонию.

М. Артамонов указывал, что первые печенежские отряды прорвались в Европу в 889 году, венгры были разгромлены печенегами и болгарами в 895 году, а последние венгерские отряды прошли на запад около Киева в 898 году. О. Бубенок считает, что переселение печенегов в Восточную Европу состоялось в конце IX века.

Особая позиция у П. Толочко, считавшего, что уже в IX веке печенеги занимали территории между Доном и Днепром, их появление в причерноморских степях датировано 889 годом, а победа над венграми — 896 годом. По мнению Г. Гарустовича и В. Иванова, самые дальние печенежские памятники в регионе — это поселения в Восточной Венгрии, а также около Олтеницы, Тангиры, Мовилицы. Переселение печенегов из Заволжья в Восточную Европу российские исследователи датируют 80—90-ми годами IX века, незадолго до 895 года.

Походы на лангобардов и болгар

Многие европейские хронисты 889 год называют временем миграции венгров. Путь в Паннонию они знали прекрасно, поскольку они как наемники были известны в этом регионе еще в 60-х годах IХ века. Нужно отметить, что важным для европейцев был временной ориентир — смерть Карла Лысого и правление Арнульфа. В любом случае, заселение венграми Паннонии они относили к 90-м годам IX века. Первый поход венгров на европейцев произошел в Италии, когда была одержана победа на реке Бренте. При этом указывалось, что перед этим они воевали против моравов. Можно предположить, что в Паннонию прибыло несколько волн венгерских кочевников.

Не следует рассматривать переселение венгров как единовременное переселение. Нужно учитывать, что венгры состояли из семи племен, вожди которых должны были принимать собственные решения. Приписывание Арпаду роли единственного и главного вождя — это, несомненно, конструкт венгерского Анонима, который хотел подчеркнуть роль основателя династии в «обретении родины» венграми. Безусловной модернизацией хрониста является упоминание о городах Галиче, Суздале и Лодомере. Неясно, насколько реальны сведения о замках Унг и Земплин. Ясно только, что при переселении группа, возглавляемая Арпадом, прошла около Киева и через землю белых хорватов, один из их родов в Закарпатье возглавил вождь Лаборц, с которым сразились венгры. Первая группа венгров под давлением печенегов могла переселиться на запад уже в 889 году. Учитывая, что в «Повести временных лет» поход Аскольда вместо 860 года датирован 866 годом, логично допустить, что переселение части венгров через киевские земли могло реально происходить в 892 году (хотя в источнике указан 898 год).

Венгерский Аноним утверждает, что булгарскому правителю Гладу помогали печенеги и куны, что является анахронизмом, поскольку печенеги пришли в регион позже венгров. Для подтверждения этого предположения есть данные Больших Санкт-Галленских анналов. Он указывал, что в 892 году выпустил из-за стены агарян (то есть пригласил венгров воевать против моравов), а в 899 году они пришли в Италию и победили лангобардов.

Нападение венгров на Болгарию. Фото wikipedia.org

Ламперт Герсфельдский говорил о столкновении венгров и баваров в 893 году. Из Фульдских анналов мы узнаем, что набег венгров на моравов состоялся уже в 894 году. Однако важен сам факт того, что венгры размещались по соседству с христианами Европы. Согласно «Продолжению хроники Георгия Амартола», венгры напали на Болгарию, пользуясь тем, что войска болгар были заняты войной с ромеями. Симеон в первом сражении потерпел поражение от венгров, но потом он победил их. Лев Мудрый отмечал, что, когда болгары вторглись в Фракию, ромеи своими судами помогли переправиться через реку туркам (венграм), которые в трех битвах нанесли поражения болгарам. Продолжатель Феофана не указывал дату, но сообщал, что турки нанесли поражение болгарам, а сам Симеон укрылся в Силистрии.



В Фульдских анналах сказано, что в 896 году авары, которых называют мадьярами, напали на болгар и нанесли им два поражения, но в конце концов Симеон одержал над ними победу. Таким образом, сведения источников дают возможность говорить, что еще в 894—896 годах часть венгров находилась в Этелькезе. Завоевание печенегами Этелькеза должно было продолжаться в течение 889—896 годов. Согласно венгерским преданиям, во время переселения в Паннонию через Трансильванию (Эрдель) погиб Алмош. Саксонский анналист в 890 году сообщал о переселении венгров, которое вызвало в свою очередь переселение печенегов. Отмечалось, что венгры разоряли земли карантанцев и мораван.

Альянс между огузами и хазарами был слишком могуч, чтобы печенеги могли что-нибудь противопоставить ему. Часть из них была покорена огузами, о чем повествовал Константин Багрянородный, описывая печенегов с короткими куртками. Часть печенегов переселилась на север. Эта часть печенегов не так хорошо известна современникам. Она была зафиксирована только благодаря посольству Ибн Фадлана и археологическим исследованиям. «Заволжская Печенегия» находилась между Волгой и Уралом, в районе Илека, Большого и Малого Узеней. Печенеги являлись северными соседями огузов. На прежней родине печенегов огузы хорошо обжились. Как видно из текста Ибн Фадлана, они вполне комфортно торговали с Хорезмом и Булгаром, да и контролировали часть «Великого шелкового пути».

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук