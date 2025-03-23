Одна свадьба, два развода

Тинчуринский театр поставил несмешную комедию о семейных ценностях

Зульфия Валеева и Зарина Сафина, мать и дочь. Фото: Михаил Захаров

Все комедийные силы бросил Тинчуринский театр на пропаганду семейных ценностей, представив зрителю спектакль по пьесе башкирского драматурга Наиля Гаитбаева «Стоп, кода! Туй була»/«Стоп, сват! Свадьба будет!». Каждый конфликт четыре пары проживают на сцене по несколько раз, чтобы до зрителя точно дошло, почему нужно жениться и иметь много детей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Башкирский классик

Наиль Гаитбаев по профессии горный инженер-механик. В 35 лет окончил Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР, потом учился на Высших театральных курсах при ГИТИСе. В 90-х работал первым заместителем министра культуры Республики Башкортостан, проводя мероприятия и открывая различные учреждения — от филармонии до лицея. Также 16 лет руководил журналом «Тамаша», семь лет — Национальным литературным музеем Башкортостана, два года — местным Союзом писателей. Его пьесы активно ставят и на родине, и в Татарстане, потому что пишет он для зрителя, понятно и доступно. В Тинчуринском, к примеру, шла его комедия «Әстәгъфирулла!». А два года назад у него вышел роман «Бабич» о непростой судьбе татаро-башкирского поэта и политического деятеля.

Режиссер спектакля — Зуфар Харисов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Новый спектакль в Тинчуринском попроще. Есть две семьи. Тихоня Халима (Лилия Махмутова) и начальник Камиль (Ренат Шамсутдинов) с сыном Айнуром (Ильфак Хафизов/Эдуард Никитин). И резвая Айсылу (Зульфия Валеева/Сакина Минханова) с новоявленным подполковником Хамитом (Харис Хуснутдинов) и дочкой Рушанией (Лилия Камалиева/Зарина Сафина). И еще не менее огненная пара — тетя Айнура Гульбика (Гульназ Науметова) с мужей Гильфаном (Рамиль Минханов/Салават Хабибуллин).

Взрослые разводятся, а между тем Айсылу убеждает всех, что Айнур с Рушанией женятся, хотя однокурсники друг с другом даже не общаются. Ну однажды спали на одной кровати на турбазе, но там еще полгруппы лежало! В качестве довода Рушание пристраивают под платье подушку и выдают за беременную на пятом месяце.

Зарина Сафина и Харис Хуснутдинов, дочь и отец. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Грустный тромбон

Пятую в нынешнем сезоне премьеру ставит играющий в театре с 1981 года Зуфар Харисов. Он же с художником Лидией Скопой ответственен за сценографию — это четыре мобильных конструкции, изображающие два дома. Композитор Ильяс Камал написал несколько песен на стихи Ильфака Хафизова.

Главный лейтмотив в спектакле — грустный тромбон, которой намеренно подчеркивает ключевые моменты в паре со световыми эффектами. В многословной пьесе герои все свои проблемы проговаривают по несколько раз, кажется, если пройтись по ней с редактором, от двух часов останется 40 минут.



С другой стороны, эти повторения хотя бы как-то упорядочивают действие на сцене, где актеры постоянно наступают на реплики друг друга.

Салават Хабибуллин и Лилия Махмутова, Гильфан и его свояченица Халима. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Разумеется, у каждого персонажа есть либо фирменная присказка, либо не меняющаяся все время манера речи. Это подчеркивается также через по большей части однотонные костюмы. Айсылу — в красном. Дочь — в светло-зеленом, что сближает ее с военной формой отца. Пожалуй, единственный, кто стремится выбраться немного за рамки клише, — это играющий на пресс-показе Эдуард Никитин. Наверное, неслучайно после его появления через полчаса действия в зале начинает слышаться смех.

Пишите телеграммы

Так почему же решила Айсылу молодых свести? Потому что те, кто знакомятся в интернете, разводятся, а те, кого женили в прошлом родители, жили душа в душу. К тому же у Айнура, талантливого айтишника, есть грант на $300 тысяч. От некоего министерства компьютерных технологий. Если он поедет в Москву.

Все это — в нашей современности. В которой Айсылу, внимание, отправляет от имени сына подложные ТЕЛЕГРАММЫ. И при этом у всех героев трезвонят мобильные телефоны.

Это основная канва, тонкая и необязательная. А между делом герои ссорятся из-за всякой ерунды. Хамиту нужно пойти на юбилей начальника, а жена не может. Гильфан хочет сочинять музыку и прячется у родственников в шкафу, поэтому его ревнует Камиль. У Гульбики в районном Доме культуры (который весь спектакль называют РДК) прорвало трубы и под угрозой любительская постановка (видимо, ее и разыгрывают перед нами опытные актеры).

Гульназ Науметова и Ренат Шамсутдинов, нужные друг другу Гульбика и Камиль. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Все эти ситуации описываются по несколько раз, поведение героев также проговаривается, чтобы зритель точно запомнил, из-за чего люди спорят и гневаются. В какой-то момент по воле режиссера Гильфан начинает загадочно вещать о татарской музыке и о том, что им ни в коем случае нельзя отпускать молодого татарина в Москву. Серьезность делает все только хуже.

В итоге наш молодой герой обещает стать и физиком, и лириком — это окончив консерваторию, причем все конфликты по традиции решаются в последние минуты спектакля без всякого на то повода. Ну а итог аккуратно подводит еще в середине действия Камиль, в сердцах бросая: «Да кому нужен этот театр!»

На дворе — начало XXI века. Эдуард Никитин читает телеграмму. Зато не кривляется. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Интересно, что в этом сезоне это единственная новая комедия в репертуаре. Тинчуринский ставил трагедию «Тахир-Зухра», драмы «Хыялга бер адым»/«Один шаг до мечты» и «Сезне Ватан онытмас»/«Слава воинам Отечества!». А так ли им нужна новая комедия, от которой так и веет, нет, не весельем и сатирой, а напряжением и холодом?