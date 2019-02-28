Печенежские набеги: на пути к монотеизму, исход карлуков в Семиречье и союз евреев с «кяфирами»

Тайна происхождения и поиски новых территорий необычного союза тюркских племен. Часть 5

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк продолжает серию колонок об этногенезе и миграциях печенегов. (См. также части 1, 2, 3, 4).

Огузы против печенегов

По сведениям «Синь Тан шу», карлуки после 758 года значительно усилились и заняли земли десяти племен (тюргешей). В целом можно не сомневаться, что у огузов были города. Влияние соседей обусловило трансформации в огузском обществе. Ибн Фадлан сообщал, что тюрки говорили «Бир Тенгри», то есть «Един Господь», и, вероятно, они были на пути к монотеизму, хотя существование у них иных богов типа Умай и Ыдук Эр-Суб не поддается сомнению. В государстве янгикентских ябгу чеканились собственные монеты, что было редким случаем для кочевнических обществ. Обычно они торговали натуральными продуктами путем бартерного обмена или получали ремесленные изделия, ткани, драгоценности в качестве платы за службу. Среди кочевников чеканили свою монету скифы и караханидские тюрки, и эти государства имели в своем составе оседлый компонент. Впрочем, он присутствовал и у огузов.

За земли на Средней Сырдарье и в Восточном Приаралье огузам пришлось побороться с печенегами. Степные предания сохранили память о былых событиях. Абу-л-Гази сообщал о войнах между салырами и печенегами. В начальный период существования огузского объединения именно племя салыров доминировало среди огузов. Позже политическая гегемония перешла к племени байаут. Главными действующими лицами были названы Салыр-Алп-Казан со стороны огузов и Тоймадук со стороны печенегов. Также войны салыров с печенегами нашли отображение в огузском эпосе. Войны между печенегами и огузами продолжались на протяжении жизни нескольких поколений. В туркменских рассказах, посвященных войнам с печенегами, указывалось, что война была трудной и затянулась на протяжении жизни нескольких поколений. Среди врагов огузов упомянуты ит-бараки, которых возглавлял Кыл-барак. Также в источниках упоминались ит-печенеги как противники огузов.

Хар-Балгас или Карабалгасун («черный город») — древняя столица Уйгурского каганата в VIII—IX веках, называвшаяся также Орду-балык («столичный город»). Фото wikipedia.org



Нужно отметить, что на протяжении 20—30-х годов IX века продолжалась война между токуз-огузами и енисейскими кыргызами. Взятие Орду-Балыка кыргызами в 840 году должно было обусловить переселение значительных масс населения. Известно, что после этого часть токуз-огузов поселилась в городах Западного Края (Восточного Туркестана, Синцзяна), где раньше доминировало индоевропейское население. По данным автора «Худуд ал-Алам», правящая династия ягма была токуз-огузской по происхождению. В свете данных хронистов о дождевом камне не исключено, что часть токуз-огузов также переселилась на запад и потеснила печенегов.

Вытесненные в Семиречье

Таким образом, если принять во внимание поход огузов на Усрушану в 820—821 годах, можно сделать вывод, что продвижение токуз-огузов на землю печенегов началось еще в 10-х годах IX века. Выделение огузов из состава токуз-огузов началось еще в VIII веке и вероятно закончилось после 840 года, когда большая часть токуз-огузов была вынуждена мигрировать из своих земель под давлением енисейских кыргызов. Неясно, когда происходила миграция кимаков. В источниках не было упомянуто время, когда это переселение состоялось. Гардизи лишь указывал на усобицу между татарами, которая вынудила кимаков мигрировать и появиться на Иртыше. Масуди никак не датировал переселение кимаков, огузов и карлуков, отмечая лишь войны их с печенегами и сообщая о набегах на Джурджанийском озере. Джурджанийское озеро — это Аральское море.

О карлуках мы знаем то, что они с 60-х годов VIII века заняли Семиречье и покорили тюргешей. Из тюркского источника VIII века известно, что кенгересы были союзниками кок-тюрок против тюргешей и что Кангу-Тарбан находился около Согда. А. Катона-Кишш считает, что в 746—766 годах после падения каганата кок-тюрков карлуки и огузы решили выйти из-под власти уйгуров (токуз-огузов) и мигрировали в Семиречье. Где-то около этого времени, в 749—775 годах, огузы, происходившие от токуз-огузов, воевали за земли Приаралья и Нижней Сыр-Дарьи против печенегов. В 750—821 годы, вследствие борьбы с токуз-огузами, печенеги оставили свои земли в районе Верхнего Иртыша. По мнению венгерского исследователя, в начале IX века, печенеги и огузы вышли на границу Европы, жили около Урала и Аральского моря, имея общие границы. Г. Гарустович и В. Иванов указывают, что ал-Хорезми не знал о печенегах, так что, скорее всего, во время жизни этого ученого печенеги были оттеснены огузами с Сырдарьи. А. Рона-Таш считает, что сдвинуться с места печенегов вынудили переселения в Центральную Азию карлуков, огузов, кимаков. Карлуки жили в районе Таласа, кимаки на Иртыше, огузы в Приаралье.

Исфиджаб. Фото ruh.kz



По нашему мнению, карлуки заняли Семиречье в 60-х годах VIII века. Вынудить мигрировать карлуков в Семиречье могли токуз-огузы, в ходе борьбы за гегемонию в степях в 746—766 годах, которая разгорелась между карлуками и токуз-огузами. Карлуки, воюя то с огузами, то с печенегами, должны были в 10-х годах IX века вести борьбу за контроль над землями около Согда. Еще в 812—817 годы арабский полководец Фадл б. Сахл осуществил поход против карлуков. Ал-Истахри отмечал, что контроль над землями между Хорезмом и Исфджабом принадлежит тюркам-огузам, а от Исфиджаба до Ферганы тюркам-карлукам.

В 840 году Нух б. Асад Самани овладел Исфиджабом и вступил в конфликт с огузами и карлуками. Войска Саманидов вели постоянные войны с тюрками, в частности в 893, 900, 904 годах, а это значит, что не печенеги были их основными противниками, и, вероятно, после похода огузов на Усрушану войны карлуков с печенегами прекратились. В 20-х годах контроль над землями около Сырдарьи должен был перейти к огузам. Давление енисейских кыргызов должно было вытеснить огузов из Семиречья в 30—40-х годах IX века. Этим же временем, вероятно, можно датировать переселение на запад союзных токуз-огузам кимаков. Ибн Хордадбех совсем не случайно сообщал о том, что страна кимаков находится в стране токуз-огузов. Таким образом, на большей части территории современного Казахстана печенеги должны были быть вытеснены или завоеваны в 30—40-х годах IX века. В это самое время должны были появиться государства огузов и кимаков. По мнению С. Кляшторного, государство кимаков возникло в 840 году. В хрониках и преданиях не отмечены постоянные конфликты, но зато в туркменском фольклоре сохранилось множество преданий о борьбе с печенегами.

Столкновения с хазарами

Константин Багрянородный начал описывать историю печенегов на финальном этапе. Он отметил пребывание печенегов на пространстве между реками Геих (Яик, Урал) и Атил (Итиль, Волга). Они жили на этих территориях, пока с ними не начали войны хазары и узы (огузы). В «Худуд ад-Алам» указано, что были хазарские печенеги. В. Спиней считал, что печенеги либо были подчинены хазарами, либо жили вблизи от территории Хазарского каганата. Румынский ученый указывал, что печенеги могли представлять опасность для хазар и до того, как воевали против огузов на Сырдарье.

При возможности ромеи использовали печенегов против хазар. Автор Кембриджского документа сообщал, что против хазар выступила коалиция народов, возглавленная Македоном, то есть Македонской династии во главе Византийской империи. Печенеги вмешались в внутренние дела Хазарского каганата. Народ PYYNYL (наименование печенегов в византийских источниках. — прим. ред.) вместе с 'SY, TWRQ[Y], 'BM во время царствования бега (царя) Вениамина атаковал хазар. PYYNYL — это безусловно печенеги. При поддержке алан хазары одержали победу. В правление бега Аарона, по данным автора Кембриджского документа, хазары наняли царя TWRQ[Y] против царя Алании. Выступление алан против хазар, по сведениям хазарско-еврейского источника, инспирировали греки, то есть ромеи. TWRQ[Y] — это торки славянских летописей и узы, упомянутые в сочинении Константина Багрянородного.

Тут сплелись в одно повествование данные об огузах-язычниках и мусульманах турках-сельджуках, которые под Данданакане в 1040 году одолели войско Газневидов. Илл. wikipedia.org



Историческая память евреев сохранила память о союзе с огузами. Рабби Вениамин Тудельский упоминал, что иранские евреи находятся в союзе с народом кяфир аль-тюрк. Этот народ питался сырым мясом, ел чистых и нечистых животных. Интересно описание лица. Сказано, что у этих тюрок не было носа, лишь два отверстия. Упоминался Гуз из племени кяфир аль-тюрк. Сообщалось, что у евреев был свой князь, союзный с этим народом, когда персидский царь решил выступить против них и вступил на землю евреев, то они дали знать ему, и кяфир аль-тюрк нанес ему поражение. Правитель персов шесть лет до этого уже терпел поражения от этого народа. Тут сплелись в одно повествование данные об огузах-язычниках и мусульманах турках-сельджуках, которые под Данданакане в 1040 году одолели войско Газневидов.

Народ 'BM Кембриджского документа — это Черная Булгария, а 'SY — это буртасы. Время правления царя Вениамина, по предположению О. Прицака, приходится на конец IX века. (80—90-е годы Х века). Вероятно, печенеги начали оказывать давление на владения булгар и хазар в Поволжье. Вследствие войны печенегов с огузами, часть из них была покорена огузами, о чем писали Ибн Фадлан и Константин Багрянородный. Подвластные огузам печенеги были известны как род печене (беджене, бечене) в составе огузского государства. Ал-Истахри и Ибн Хаукаль сообщали, что племя тюрков, называемое баджанак, будучи изгнанным из своей земли, поселилось между Хазарией и Румом (Византией).

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук