Печенежские набеги: загадка страны Канцзюй, упомянутой в «Авесте» и «Махабхарате»

Тайна происхождения и поиски новых территорий одного из необычных союзов тюркских племен. Часть 1

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк начинает серию колонок об этногенезе и миграциях печенегов.



Одним из интереснейших аспектов истории западноевразийских степей является история миграций кочевников. До сих пор этой теме уделяли недостаточно внимания из-за фрагментарности и противоречивости сведений источников. Однако и на этом поле исследований есть свои наработки. Так, миграциям кочевников евразийской степи в IX—XI веках была посвящена статья О. Прицака, изданная в 1967 году. П. Голден в 1972 году подготовил статью, посвященную миграции огузов. С. Кляшторный в 2005 году подготовил статью, посвященную миграции кыпчакских племен. Еще раньше этот вопрос поднял Д. Расовский. Переселение же венгров исследовано в огромном количестве научных работ.

До сих пор неким белым пятном является история печенегов и их миграции. Непосредственно печенежской истории посвящены статьи О. Прицака и Э. Трыярски, книги А.-Н. Курата, П. Диакону, Ф. Ено. Вопрос печенежских миграцией был затронут Д. Аникеевым, однако им не были разобраны сами миграции, а только сведения арабских хронистов о печенегах, где о миграциях было сказано только у ал-Масуди. Необходимо выяснить хронологию и локализацию территории расселения печенегов в разные исторические эпохи.

Канцзюй и этногенез печенегов

Страна Канцзюй была известна как Кангха в «Авесте» и Канка в «Махабхарате». Кстати, нужно отметить, что население Канцюя индийцы называли канками. Канк же по-тохарски означал камень. В среду канцзюйцев и сарматских племен Центральной Азии в Поздней Античности и Раннем Средневековье начали проникать тюркские элементы. В любом случае на протяжении VI—VII веков происходил процесс становления печенежского этноса. Время IV—VI веков был временем нестабильности в степях. Приск Панийский упоминал, что на акациров напали сарагуры, уроги, оногуры, которых потеснили сабиры, а тех в свою очередь изгнали абары. Огурские племена сарагуров, урогов, оногуров сместились в Европу, а их место заняли сабиры, которые начинают фиксироваться в степях Северного Кавказа в VI веке.

В «Вэй-шу» отмечалось, что на владение Судэ нападали сюнну. В «Бей-ши» упомянут целый ряд новых владений — Судэ, Юэбань, Чжэшэ, Полона, Тухоло (Тохаристан), Яда (встречаются варианты яда, ядайилито, ида, итянь, то есть эфталиты). В этой же хронике сказано, что на Кидару (Цидоло) напали сюнну и что он был вынужден был мигрировать и создал государство Малое Юэчжи. Это владение соответствует гуннам-кидаритам у Приска Панийского.

По нашему мнению, давление на Большое Юэчжи могло оказать владение Юэбань. В «Бэй-ши» описан конфликт Юэбань с жуаньжуанями, что характеризирует население этого владения как воинственных людей. По мнению С. Боталова, предки европейских гуннов были соседями аланов восточноевропейских степей на протяжении II—IV веков. До исхода гуннов на Запад регион каспийско-аральских степей не был слабозаселенным. Смешение аланов и гуннов породило турбаслинcкую и джетыасарскую археологические культуры.

Глиняные сосуды из Алтын-Асара. Фото wikipedia.org



Челябинский археолог относил к азиатским гуннам хионитов и эфталитов, а переселение огурских племен связал с давлением на племена теле со стороны жужаней. По нашему мнению, сведения письменных источников не позволяют относить хионитов и эфталитов к гуннам, но связь племен огуров с теле вполне возможна.

А. Рона-Таш отмечал, что после того, как гунны двинулись на запад, а вар и хиониты двинулись к границам Персии, район современных казахских степей должны были занять огуры. По мнению венгерского ученого, в китайских источниках правящие племена жуаньжуаней назывались Юджилу. Этот этноним исследователь переводил как югюры. Около 450 года жуаньжуанский каган нанес поражение огурам. Савиры в союзе с аварами вынудили огуров переселиться в 60-х года V века и в 463 году огуры вышли в Волго-Донский регион. Около 505 года савиры получили гегемонию в поволжских степях.

Возможно абары (авары) были жуаньжуанями, которые после падения свого каганата мигрировали на запад и, потом стали известны как авары. Жуаньжуань — это азиатские авары. До их переселения в Европу, по данным Захария Ритора, на север от Дербента жили такие племена: бургар (булгары), алан (аланы), абдел и эфталиты (эфталиты), аунагур (оногур), аугар (огур), сабир (сабиры), куртагар (кутругуры), хасар (хазары), сиругур (шары-огур, шара-огур), абар (возможно авары-жуаньжуани), баграсик, кулас. При этом нужно отметить, что племена абдел и эфталитов жили значительно восточнее, как, впрочем, и абары. К огурам в узком смысле этого слова должны были принадлежать оногуры, кутругуры, утигуры (вероятна форма отур-огур), сарагуры.

Ю. Джафаров указывал, что гуннский племенной союз составляло много племен. Это четыре группы племен. Первая с окончаниями на гур (огур) — битугур, кутригур, сарагур, оногур, огур, тунгур, утригур. Вторая группа племен с окончаниями на дзур (чур) — алппилдзур (алпилчур), ультинзур (ультинчур). Третья группа с окончаниями на гир — альтзиагир, ангизгир. Четвертая группа без характерных окончаний — акацир, бардор. При этом, ученый локализовал огурские племена не совсем в Центральной (Средней) Азии. Исследователь отождествляет оногуров с племенным союзом хайландуров (известным по армянским источникам). Если к этому добавить, что гунны жили в Паннонии, а акациры в Припонтийской Скифии (Северном Причерноморье), то получается, что сарагуры, оногуры, уроги кочевали в V веке в степях Северного Кавказа. При этом эти племена отправляли посольства к ромеям и нападали на персов, что в целом согласуется с их северокавказской локализацией. Следовательно, сабиры жили ближе к Европе.

Из хроники Приска Панийского мы узнаем, что сабиры подвинули племена сарагуров, оногуров и урогов в 466 году. Активность же сабиров на Южном Кавказе датируется началом VI века. Прокопий Кесарийский же пишет о племенах кутригуров и утигуров, которые были неизвестны Прииску Панийского. Византийский историк связывал их с гуннами, как, впрочем, и сабиров. Исходной территорией миграции сабиров, кутригуров и утигуров была Центральная Азия, а давление на них должны были оказать жуаньжуани, которые в то же время воевали с Юэбань. Поскольку Юэбань не упоминается при описании событий после 440 года, то возможно связать переселение с крахом этого государства, который, возможно, связан с войной жуаньжуаней против Юэбань.

Ко времени Прокопия Кесарийского кутригуры уже жили на запад от Дона, а утигуры на восток от него. Оногуры были названы в «Армянской географии» огхондор-блкар и, вероятно, были вытеснены в район Эргеней вышеназванными племенами. В прикаспийских степях до тюркютов доминировали именно сабиры. Вероятно, во второй половине V века из Центральной Азии пришла вторая волна огурских племен. Д. Синор относил сабиров к огурам. Завоевания тюркютов вынудили часть сабиров поселиться на берегах Куры около Шамхора. Эта их группа в армянских источниках называлась севордик, в арабских — сийавурдийа, а Константин Багрянородный указывал, что около Персии поселились саварты-асфалы.

Монета Канцзюя. Фото wikipedia.org

Подчинившие пять царств

Необходимо отметить, что в китайском документе «Тамги лошадей из вассальных княжеств» сказано, что в княжестве Канн, то есть Канцзюй, есть лошади даванской породы. Характерно, что и в «Тан шу» Кан отождествляется с Канцзюем. В «Тан-шу» правитель Кана считался потомком династии Большого Юэчжи. Также в поздних китайских хрониках Кан и Канцзюй фактически отождествляются. В более ранней «Суйшу» сказано, что династия правителей Кана происходит от династии Канцзюя Чжаову. Население в этом владении было европеоидного облика. Упомянуты также родственные связи этой династии с Большим Юэчжи. Указано, что правителю Кана покорились владения Ми, Ши, Цао, Хэ, Малый Ань, Нашебо, Унагэ, Му. Владения Ми, Ши, Цао, Хэ, Унагэ названы давними канцзюйскими землями. У правителей всех этих владений, кроме Цао, правитель назывался Чжаову и, считался происходившим из династии правителя Кана. В более ранних хрониках указаны вассалы Канцзюя.

Канцзюй было одним из великих государств Центральной Азии, ему подчинялись пять малых царств (Сусе, Фуму, Юени, Ги, Юегяе), а племена Янь (лесного Приуралья) платили дань пушниной. Т. Габуев локализировал владение Сусе (более позднее Шы) на Кашкадарье, Фуму (более позднее Хэ) в Кушании в Зеравшане, Юйни (более позднее Ши) в Чаче, Ги (более позднее Ань) в Бухаре. В. Бартольд отождествлял Сусе с Шахрисябзом, Фуму — с Кушанией, Юни — с Ташкентом, Ги — с Бухарой, Юегянь — с северной частью Хорезма. А. Бернштам локализировал Сусе в Отрарском оазисе, Фуму — на Кувадарье и Жаныдарье, Юни — в Ташкентском оазисе, Ги — в низовьях Сердарье, Юегянь — в Хорезме. С. Толстов локализовал Сусе в области Кеш, Фуму — в Кушании, Юни — в Шаше, Ги — в Бухаре, Юегянь — в Хорезме. Л. Пугаченкова считала Юни Шашем, Юегань — Хорезмом, Фуму — регионом Мианкаля. Исследовательница считала эти владения завоеванными Канцзюем, однако, вполне автономными.

При этом возникает вопрос, можно ли считать кенгересов-печенегов прямыми наследниками древнего Канцзюя, поскольку не кочевники Центральной Азии, а согдийцы, живущие в нескольких городах, отождествлялись китайскими танскими хронистами с Канцзюем. Казалось бы, проблему разрешают сведения о Чжэшэ, которое обозначали как бывшее Канцзюй. Однако в «Хоу Ханьшу» нет обычной для более ранних китайских хроник главы о Канцзюе. В более ранней хронике указывалось, что канцзюйцы, которым приписывали войско из 90 тыс., не могли ничего поделать с 3 тыс. Чжичжи-шаньюя. В 78 году н. э. они были союзниками Бань Чао, а в 85 году оказали помощь кашгарцам.

Роль канцзюйцев в политике региона в I веке до н. э. – I век н. э. была достаточно скромной. Сведения позднего китайского (эпохи империи Цин) «Шофан байчен» о событиях в Канцзюе в III—IV веках вряд ли дают возможность реально реконструировать его историю. Кроме того, сведения о христианстве как о религии Канцзюя, сводит к минимуму ценность сведений этого источника о Канцзюе. Куда более надежны сведения «Вэй люэ» и «Цзинь шу». По сведениям «Вэй люэ» в III веке н. э. от Канцзюя отпали Янь и Яньцай. По сведениям «Цзинь шу», от Канцзюя отпало владение Суи. Таким образом, окончательный упадок владения Канцзюй относился к III веку н. э.

Кан и его владения

Нужно еще учитывать и инерцию традиции в китайских хрониках. В хрониках «Хоу Хань шу» и «Бей-ши» упоминается Аньси (на древнекитайком Ansek, отображает наименование династии Аршакидов), которое обозначало Парфянское царство. В «Бэй-ши» Аньси отождествлялась с Парфией. Сказано также, что владения Унагэ и Му — это древние аньсийские земли. В «Бэй-ши» и «Суй-шу» с Аньси связано владение Ань. Кроме того, нужно упомянуть, что у Кана как наследника Канцзюя упомянуто несколько вассальных царств.

В «Суйшу» сказано, что династия правителей Кана происходит от династии Канцзюя Чжаову. Чжаову, вероятно, искаженный титул ябгу, впервые использованный юэчжами. Упомянуты также родственные связи династии Кана с Большим Юэчжи. Указано, что правителю Кана покорились владения Ми, Ши, Цао, Хэ, Малый Ань, Нашебо, Унагэ, Му. Владения Ми, Ши, Цао, Хэ, Унагэ названы давними канцзюйскими землями. У правителей всех этих владений, кроме Цао, правитель назывался Чжаову и происходил из династии правителя Кан. В Цао правителем был наместник из Кана. Династия владения Ань была из одного рода с династией Кана.

В «Суй-шу» Канцзюй фактически отождествляется с Согдом и его государствами. В «Синь Тан шу» сказано о малых владениях Канцзюя (Ми, Ши, Цао, Хэ), в Кане же правила ветвь правящей династии Канцзюя и ей покорялись вышеназванные государств. По сведениям «Бэй-ши» же указано, что на территории Канцзюя образовались государства Чжэшэ, Кан, Цао. Кроме того, указано, что от владения Йеда зависели Аньси, Канцзюй, Хотан, Шалэ и тридцать других мелких владений. Аньси в данном контексте — это Ань (Бухара), а Канцзюй это Чжешэ. В «Тан шу» сказано, что Ибир Дулу хан завоевал Канцзюй в 641 году во время борьбы за власть в Западно-Тюркютском каганате. Канцзюй в данном случае — это Кан с его вассальными владениями, то есть большая часть Согда.

Карта wikipedia.org

В «Вэй-шу» упомянуто, что владение Кан — это отрасль канцзюйского правящего дома и что от него зависят Шы, Хе, Ань. В «Цзинь шу» сообщалось, что Канцзюй — это земледельческое владение, и его столица находится в Сусе. В «Тан-шу» правитель Кана считается потомком династии Большого Юэчжи. Т. Габуев считает возможным правопреемственность Кана от Канцзюя, а также доминирование юэчжийской династии в Согде. Его гипотезу поддержал А. Скрипкин. Кроме того, в Согде было зафиксированы поселения алан. В «Синь Тан Шу» резиденция правителя Ань (Бухары) находилась в городе Аланьми. Ал-Бируни указывал, что часть аланов некогда жила и у Хорезма, но вследствие потопа переселилась на берега Хазарского (Каспийского) моря. Эти сведения находят параллели у ал-Масуди, когда он повествовал об ал-арсийа. Переселившиеся в Хазарию аланы стали гвардией хазарских правителей. Вероятно, в эпоху «Великого переселения народов» часть центральноазиатских алан была вынуждена переселиться в Согд и Хорезм.

Очень часто в китайских хрониках, включая «Тамги лошадей из вассальных княжеств», Кан и Канцзюй фактически отождествляются. С этим отождествлением согласны А. Бернштам и М. Кюнер. Правители Кана регулярно отправляли в Китай посольства. Описание же Аньси китайцами после того, как Парфянское царство уже 200 лет как прекратило существование, ярко демонстрирует, что китайцы часто использовали для описания окружающего мира трафареты. В «Тан-шу», например, упомянуто Босы (Эраншахр Сасанидов), которое, как и Аньси, ко времени написания хроники прекратило существование. Кроме того, только в «Тан-шу» наименование Дацинь (Рим) сменяется на Фолинь (Византия). Трафареты были нужны для того, чтобы вписать новое царство в старую систему координат.

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук