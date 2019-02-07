Печенежские набеги: предполагаемая столица в Ташкенте и связи с башкирами, аланами и булгарами

Тайна происхождения и поиски новых территорий необычного союза тюркских племен. Часть 2

Фото: Carpodacus / wikimedia.org (Древнейшее поселение на территории Ташкента - городище Шаштепа)

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк продолжает серию колонок об этногенезе и миграциях печенегов. (См. также часть 1).

Аланский вопрос

По мнению ряда исследователей, появление нового наименования в китайских исторических хрониках указывало на появление новых государств и народов. Мы рискуем остаться в плену представлений китайских авторов. При этом они могли быть очень своеобразными. Так, в «Шофан байчэн» сказано, что земли Канцзюя находятся на нынешних землях касахэ (казахов), а олосы (русские) являются потомками усуней. Государственной религией Канцзюя провозглашалось христианство, которое никогда не имело лидирующего положения в землях Центральной Азии. Ф. Гутнов, В. Бартольд, М. Ростовцев, Ю. Гаглойти, В. Ковалевская считают Яньцай аорсами.

Аланья или Аланьнаго — это уже новое государство. По предположению Т. Габуева, А. Цуциева и Ф. Гутнова, аланы вторглись на территорию Яньцай с земель Канцзюя и завоевали местное население. Кстати, связи между Канцзюем и сарматскими племенами прослеживаются и по материальной культуре, например, в образе Фарна. Как и во владениях сарматов были найдены гравированные костяные пластины, на которых изображались батальные сцены, сцены охоты. Изображены европеоидные лица, воины в панцирях и с копьем в руках, на штандартах, вероятно, изображены драконы. В целом наблюдаются параллели с сарматами. Б. Литвинский и Б. Маршак указывают, что эти элементы культуры были широко распространены в иранском мире, включая Эраншахр, Бактрию и Согд.

Территория Яньцай находилась в Приаралье и на нижнем течении Сырдарьи. С. Яценко считает, что борьба за власть в Усунь и миграция части его населения между 25-м и 50-м годом н. э. усилила кангаров, и в середине I в. н. э. аланы громят верхних аорсов, а донские аорсы были вынуждены мигрировать далее на запад. По нашему мнению, откочевка значительного количества аланов на Северный Кавказ и в Восточную Европу должна была ослабить Канцзюй. Впрочем, по предположениям Т. Габуева и А. Скрипкина, часть аланов осталась в Центральной Азии, где была известна и в Средневековье. Кстати, эта миграция в общих фразах зафиксирована и в «Хоу Хань Шу», где Аланья названа соседом Дацинь (Рима).

Эта миграция в общих фразах зафиксирована и в «Хоу Хань Шу». Илл. wikipedia.org



Яньцай упомянуто в «Ши Цзи» и «Хань Шу», где указано, что иное название этого государство Хэсу. Оно названо соседом Канцзюя. В «Хоу Хань Шу» указано, что государство переименовано в Аланьляо. В «Тун дян» и «Тай-пин хуаньюй цзы» владения алан названы Аланьна. В «Чжоу Шу», сказано, что Судэ — это бывшее Яньцай или Вэньнаша. Т. Габуев считает, что Аланьей правил княжеский род Вэнь.

В «Суй-Шу» алань упомянуты среди телесских племен. Этот список племен используется в «Бэй-ши», «Тун дян» и «Тай-пин хуаньюй цзы». Яньцай, Аланья, Судэ локализовались китайцами в Приаралье. Что касается государства Юэбань, то оно находилось на территории Киргизии и Восточного Туркестана. А. Малявкин считает, что Юэбань это не гунны, а тюрки. Лю Маоцай считал Юэбань сюннами. Относительно же Судэ Л. Боровкова считала население этого царства аланами и динлинами. В «Бэй-ши» сказано лишь то, что это бывшее Яньцай и что правителем этого государства является Хуни, предков которого несколькими поколениями раньше победили сюнну. Если обратится к античным источникам, то мы встретим упоминание о хионитах, которые беспокоили границы Эраншахра в IV—V веках. В пехлевийских источниках они именовались как хйаоны/хйаона. Им должны соответствовать индийские sveta-huna, sita-huna, hala-huna. Однако эти индийские этниконы обозначали и эфталитов.

Владения Чжэшэ можно отождествить с владением Чжеши, которое упомянуто Сюань-Цзаном рядом с Таласом, Отраром и Нушаджаном. В «Бэй-ши» сказано, что владение Чжэшэ — это древний Канцзюй. Впервые Чжеши упомянуто в «Вэй Шу». В «Суй-ши» это государство названо Ши. В «Цзю Тан Шу» и «Синь Тан Шу» об этом государстве упомянуто в главе о государстве Кан. В «Синь Тан-шу» упомянуто о посольствах Дун Ваня в Полону и Гао Мина в Чжеше в середине V века. В этом же источнике государство Ши сопоставляется с Чжэчжэ, Чжэчжи, Чжэши. В «Цэфу юаньгюй» это государство названо Тоцзе вместо Чжецзе.

Чжецзе было китайской транскрипцией названия Ташкента — Чач. В «Юань-ши» город был назван Чачи, а в «Мин-ши» Ташигань (Ташкент). Правитель этого государства Сыцзинти одержал победу над тюргешами. В «Синь Тан Шу» Сыцзинти не правитель Ташкента, а правитель Кеша. В «Синь Тан Шу» также говорилось, что владение Ши, которое иначе зовется Цюйша или Цзешуана, соответствует г. Сусе древнего Канцзюя. Владение описано как могущественное и простирающиеся на тысячу ли. Однако, в этом случае Ши (Цюйша, Цзешуана) — это Кеш. Под таким наименованием это владение встречается в «Вэй-шу», «Бей-ши», «Суй-шу», «Цзю Тан Шу», «Синь Тан Шу». Чан Чунь и составители «Юань-ши» называли это владение Цзеши, в «Мин-ши» — Кеши.

К моменту гуннской экспансии канцзюйцы уже смешались с согдийцами, и их особенность проявлялась лишь в некоторых архитектурных формах типа Шаш-тепе и других на Сырдарье. Фото advantour.com



Оседание в городах было естественным для кочевников, проигравших борьбу за доминирование в степи. Вполне возможно, что многие канцзюйцы осели в Согде. Переселения IV—VI веках в западноевразийских степях не оставляли им иного выбора, как осесть в Согде и слиться с согдийцами. К моменту гуннской экспансии канцзюйцы уже смешались с согдийцами, и их особенность проявлялась лишь в некоторых архитектурных формах типа Шаш-тепе и других на Сырдарье.

Сохранились некоторые данные о Канцзюе в пехлевийских и ранних арабо-персидских источниках. В «Шах-намэ» был упомянут город Канг — столица Турана. Рекой Канга называлась Сырдарья. В «Бундахишн», «Денкард», «Меноке Храд», «Бахман Яшт», «Дадестан деник» упомянута крепость Канг-дез, построенная Сийавушем далеко на востоке. О Канг-дезе как о храме огня, построенном Сиавахашем, упоминали ал-Масуди и аш-Шахрастани. Ат-Табари и ал-Бируни относили существование Канг-дез к временам мифических Индры и Кай-Кауса. Ас-Са'алиби называл Канг-дез крепостью Афрасиаба. Фирдоуси знал о Канге Афрасиаба и Канге Сиавуша. В индийской «Махабхарате» канки упомянуты рядом с шаками (саками) и тукхарами как вассалы правителя княжества Камбоджа. Упомянуты также хара-хуна, которые наверняка были эфталитами. Тукхары — вероятно юэчжи.

Столица в Ташкенте?

Масштабные миграции гуннов и огурских племен все-таки должны были сдвинуть с места часть канцзюйских племен, которые еще оставались в степях и пустынях. Часть кангаров была увлечена мигрировавшими племенами огуров. Так, Лазар Парбеци упоминал землю кангаров в Кангарских горах около реки Кура. Сириец Мар Григора упоминал о походе персидского шахиншаха Хосрова Ануширвана против иберов и армян в землю hangaraye. Мар Аба называл среди врагов Хосрова kangaraye. В V—VI веках часть кангаров находилась в землях Иберии и Кавказской Албании. Впервые этот аспект исследовал К. Цегледи. Выдвинуться в этот регион они могли вместе с савирами. Наиболее ранние известия об кангарах в этом регионе содержатся в хронике Лазаря Парбеци. При описании событий 482 года упомянута земля кангаров над долиной Куры на север от Севана на границах Иберии и Кавказской Албании.

Савиры проявляли активность по отношению к Южному Кавказу в VI веке, а это значит, что, вероятно, кангары были связаны с более ранним населением — хайландурами-оногурами. К. Цегледи отнес кангаров к гуннскому кругу племен, правда, с замечаниями, что язык кангаров и их происхождение невозможно установить. Относительно этнонима кангар Я. Эрней и К. Сабо пытались найти ее венгерскую этимологию. А. Вамбери считал, что кангар — это тюрки. Й. Маркварт относил кангар к печнегам. О. Прицак считал название «кангар» производным от kank (камень), а А. Рона-Таш — от kongor (коричневый конь). У Ибн Хордадбеха встречалась форма kankar. Ее считал правильной Й. Маркварт. А. Вамбери считал, что кангар соответствует kahgїr. Д. Немет считал правильной формой qїngїr. Л. Рашоньи предлагает ту же форму. Э. Трыярски считает правильной форму qїnїr и отмечает, что слово обозначало «храбрый». Это не противоречит сведениям Константина Багрянородного о том, что печенеги назывались так из-за своей доблести.

Первый этноним зафиксирован в тюркской рунической надписи в честь Бильге-кагана. Фото wikipedia.org



Нужно отметить, что Константин Багрянородный среди восьми племен печенегов выделял три племени, у которых было самоназвание «кангар». Название печенегов в Надписи Бильге-кагана было «кенгерес». Предположение О. Прицака об этом наименовании как о «каменных асах» не может быть принято. Представляется возможным, что этнический облик печенегов был сформирован огурскими телескими племенами, однако вполне возможно и присутствие иранского компонента. Первые упоминания в восточных источниках о печенегах и кенгересах датированы VIII веком. Первый этноним зафиксирован в тюркской рунической надписи в честь Бильге-кагана. Этноним же bečanag зафиксирован в уйгурском посольском донесении, переведенном на тибетский. В «Цзю Тан шу» упомянуто, что восточнотюркютский каган Шибир отправил в Китай посольство во главе с тегином Канхэли. Ю. Зуев реконструирует это имя как Кангарлыг.

Кенгересы, скорее всего, находились в качестве вассалов у тюркютских правителей из клана Ашина. Поскольку об их покорении тюркютами в VI веке не говорит ни один источник, то логично предположить, что кенгересы добровольно приняли власть новых хозяев степи после того, как они сокрушили жуаньжуаней (аваров) и эфталитов. Этноним «кенегерес» С. Кляшторный связывал с кангарами. Ставка кенгересов находилась в районе Шаша (Чача, Ташкента). О. Прицак придерживался мнения, что столица печенегов до их переселения в Европу находилась у Ташкента. В археологическом отношении на территории древнего Канцзюя существовали джетыасарская (нижнее течение Сырдарьи), каунчинская (Ташкентский оазис и Южный Казахстан), отраро-каратауская культуры. Н. Каплун придерживается мнения о происхождении печенегов от населения Канцзюя и считает, что Канцзюй распался на мелкие владения в V веке н. э.

Башкиры, хазары, булгары…

История печенегов делится на азиатскую и европейскую части. Об азиатской истории печенегов известно крайне мало. Известно, что в Центральной Азии находилась местность Кангу-Тарбан (Тарбанд). Тарбанд можно отождествить с Отраром на Средней Сырдарье. Это название носил не только город, но и область, которая являлась наиболее западной страной, куда дошли войска кок-тюрок Могиляня и Кюль-Тегина. Кенгересы, то есть кангары, были союзниками кок-тюрок. Они восстали против тюргешей. Кюль-Тегин пришел на помощь кенгересам, разбив тюргешей. Потом он одержал победу над Кушу-тутуком, одним из вождей нушиби.

В китайской «Суй-шу», написанной в VII веке, печенеги упомянуты cреди других племен теле. Сказано, что на берегах реки Адэ на севере от Канa живут Хэси, Хэса, Боху, Бигань, Цзюйхай, Хэбиси, Хэцо, Субо, Емо, Кэдо. В Вэньсяньтукао среди племен названы хэчжи, гецзие, боху, туньцянь, бэйхай, хэбиси, ача, суба. Б. Муратов же считает, что божуцзюли — это башкиры и что этноним также читался как бэйручжэли. А. Комар считает, что Beirujiuli это барсилы, Bjukothun — башкиры, Enqu — оногуры, Alan — аланы.

Тарбанд можно отождествить с Отраром на Средней Сырдарье. Это название носил не только город, но и область, которая являлось наиболее западной страной, куда дошли войска кок-тюрок Могиляня и Кюль-Тегина. Фото wikipedia.org (Археологический объект Отрар во время песчаной бури)

А. Гаркавец считал, что этнонимам в китайских источниках сооветствуют следующие этнонимы Хэза/Хэчжэ — это хазары, Баху/Боху — булгары, Бицянь/Бигань — печенеги, Емо/Евей — йемеки. По мнению Ю. Лина, Cубо — это сабиры, Хеси — эдизы, Боху — булгары, Yemo — йемеки, Hebisi — кыпчаки, Keda — кутригуры. Необходимо отметить, что Юй Тайшань предложил китайские транскрипции названий кочевых племен. Акацирам соответствует Hujie (хуцзе), оногурам — Hunyu (хуньюй), кадисиям — Qushu (цюйшэ), кутригурам — Qutu (Цюйту), утигурам — Hedan (Хэдань), савиры — Xubu (Сюбу), барсилы — Maksi. Однако отождествление Hebisi=кыпчаки подвергается сомнению А. Гаркавцом. По мнению казахского синолога Б. Еженхана, этноним Hebisi нужно читать Hebisi Hecuo (хэби сихэцо). Нужно отметить, что йемекам вероятно соответствует Yemechih упомянутый в «Ляо-Ши».

Вообще, об истории кыпчаков и кимаков можно узнать достоверные данные в хрониках, изданных при династиях Юань и Мин. При этом, как мы могли убедиться выше, они приводились в транскрипции максимально близкой к оригинальному произношению. Относительно же отождествления Keda с кутригурами, оно также маловероятно, поскольку кутригуры, как и европейские авары выпали из поля зрения китайцев, которые в лучшем случае замечали оногуров, аланов и хазар, то есть народы Северного Кавказа.

Б. Муратов отождествляет с печенегами племя бигань. П. Пелльо и О. Прицак считали, что этноним Bei-ju относился к печенегам. Т. Сенга высказал мнение, что невозможно отождествить с печенегами любой этноним из списка племен теле. Касательно же иных отождествлений можно принять Хэса=хазары, Субо=сабиры, Enqu=оногуры, Alan=аланы, Beirujiuli=барсилы, все другие отождествления не являются очевидными.

Единственное что мы можем утверждать наверняка так это то, что вместе с тюркютами в западноевразийские степи пришло порядка десяти племен, причем барсилы и хазары, по сведениям тюркских орхоно-енисейских надписей, были частью тюркютов. Переселения должны были серьезно изменить этнонимию западноевразийских степей как и любое завоевание западноеврзийских степей ранее или позднее. Знания китайцев об этнографии западноевразиатских степей приблизительны и нас не должны удивлять сведения о принадлежности аланов к теле. Этноним теле относителен, как и относителен этноним тюрки и сакалиба в арабо-персидских хрониках. Древние хронисты за редким исключением не были лингвистами.

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук