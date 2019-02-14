Печенежские набеги: хазарская родня, скифские названия и иранские наречия

Тайна происхождения и поиски новых территорий необычного союза тюркских племен. Часть 3

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк продолжает серию колонок об этногенезе и миграциях печенегов. (См. также части 1, 2).

От Восточного Туркестана до Аральского моря

Кроме вышеназванных племен в регионе жили еще и другие племена, о которых упомянуто в «Тан-шу». На территории Западно-Тюркютского каганата существовало десять округов (чжоу). В правом крыле владели нушиби, упомянуто по два округа асицзе и гешу и один округ басайгань. Ю. Зуев реконструирует этноним Басайгань как барсхан, гешу — кашу, а асицзе — эзгиль. Один из округов гешу назывался Чубань.

В землях нушиби упомянуты шуниши чубань, туциши (тюргеши), нешетидунь, чумугунь, хулуву. В «Худуд ал-Алам» упомянуто поселение Верхний Барсхан, правитель которого был карлук, но само население оставалось верным токуз-огузам. Барсхан был родиной Себук-тегина, предка династии Газневидов. В 659 году кюль-эркин эзгилей Туман угрожал китайцам. В 673 году указывалось, что племена гунъюе и асицзи взбунтовались против китайской власти. В 739 году племена гунъюэ, басайгань, асицзи приняли китайское подданство во время смуты в Тюргешском каганате.

В Восточном Туркестане эзгилей знали как чигилей, и они были пришлым населением. Сказано, что край до чигилей населяли карлуки. У Гардизи часть Восточного Туркестана с Семиречьем называлась землей тюргешей и джикилей. Ибн Хордадбех упоминал их как джигир (чигилей). Абу-Дулаф знал народ ал-Джикил, Махмуда ал-Кашгари — джикиль, Ибн ал-Факих — ал-дж'р. Изгнать асицзе в Восточный Туркестан должны были кенгересы. Поскольку кенгересы фактически не упоминались в китайских источниках, то вероятно во время восстаний асицзе и других племен «десятистрельных тюрок» земли кенгересов-печенегов не упоминались в составе китайских округов, что может свидетельствовать об их независимости от Империи Тан. В любом случае, падение Западного Тюркютского каганата должно было означать возобновление государственности покоренных племен.

На Северном Кавказе в середине—второй половине VII века образовались Великая Булгария, Хазарский каганат, и мы не видим причин, чтобы не образовалась конфедерация печенежских племен. Чигили, как и завоевавшие владения десятистрельных тюрок тюргеши, были наследниками государственных традиций Западного Тюркютского каганата и, очевидно, претендовали на воссоединение его земель, что не устраивало кенгересов-печенегов. Нужно отметить, что в тюркской надписи в честь Бильге-кагана говорилось, что кенгересы стали врагами тюргешей. После 711 года и до самого падения кок-тюрков кенгересы должны были быть их союзниками. Этот союз кажется вполне реальным, если упомянуть уйгурское донесение, переведенное на тибетский, где указано, что печенеги ведут войну с хорами. О. Прицак видел в них токуз-огузов (уйгуров), а Т. Мориясу считал их огузами. При этом нужно учесть, что согдийцам в борьбе против арабов помогали тюргеши, кок-тюрки и карлуки, но не кенгересы.

Сама же страна Канг отождествляется с Согдом. Фото wikipedia.org



Нужно отметить, что в «Синь Тан Шу» в «Повестовании о Босы (Персии)» среди соседей хазар названы Босы, Фулинь, Тохара, Канг. Страна Канг — это несомненно земли древнего Канцзюя. Под названием Тохара, вероятно, скрывались просторы прежних владений эфталитов. В «Суй-ши» сказано, что на север от Канцзюя (Kang Guo) и до реки Аду живут Hezhi, Gejie, Bahu, Biqian, Juhai, Hebixi, Hecuo, Suba, Yemo, Keda. Сама же страна Канг отождествляется с Согдом. На восток и запад от моря Дейи жили Suluhe, Sansu, Lohghu, Yemiecu. По мнению А. Комара, море Дейи (китайская транскрипция персидского Daryā) — это Аральское море. Относительно расселения племен украинский ученый указывает на то, что на берегах Сырдарьи и Амударьи жили Hezhi, Gejie, Bahu, Biqian, Juhai, Hebixi, Hecuo, Suba, Yemo, Keda. Если учесть замечание Б. Еженхана о том, что Hebixi и Hecuo — это один этноним, то все равно насчитывается девять этнонимов в Центральной Азии.

Названий много, народ один

Нужно отметить, что в хазаро-еврейских документах печенегов называли родственниками хазар и других тюрок. Однако тут тоже был казус с аланами среди тюрок. В книге «Иосиппон» существовала библейская генеалогия печенегов. Печенеги вместе с хазарами, аланами, булгарами, турками (кабарами), бузами (огузами) были названы потомками Тогармы. По версии Иосифа б. Гориона, род Тогармы составляли Козар, Пацинак, Булгар, Турки, Буз. В то же время, Йосиф в письме Хасдаю б. Шапруту не упомянул Печенега в качестве сыновьев Тогармы. Зато среди подвласных народов упоминался народ Б-ц-ра. По предположению, А. Гаркави и П. Коковцева, этот этноним правильнее читать как Б-ц-на, то есть печенеги с западной стороны.

Из этих данных, можно сделать лишь вывод о том, что и так известно: печенеги — это тюрки. Касательно же упоминаний печенегов в списке тюркских племен, то у Ибн Хордадбеха и ал-Хоризми печенеги вообще не упоминались, а впервые они появляются у Ибн ал-Факиха. Абу Дулаф упомянул ал-Баджанак. У Гардизи тюрки — потомки Яфета, и соответственно к потомкам Яфета отнесены печенеги.

Ал-Бекри упоминал печенегов как ал-Баджнакакийа. Махмуд ал-Кашгари упоминал их как баджанак. Как баджанак печенеги упомянуты также у ал-Масуди, Тахира ал-Марвази, Мухаммеда Кятиба и Хаджи Халифы. В уйгурском посольском документе печенеги названы bečanag. Сообщалось, что это племя выставляло 5 тыс. воинов. В. Спиней предполагал, что этноним обозначал родственное племя, поскольку само слово обозначало сватов. Что касается этнонима печенег, то впервые эту версию высказала А. Банг. З. Гомобоц и Д. Расовский считали, что название племени происходит от имени Бече. Арабские и персидские источники сообщали форму этнонима, наиболее близкую к самоназванию.

Европейские источники не так точны. У Джуаншера Джуаншериани печенеги названы пачаниками, Нестор Летописец называл их печенегами, Константин Багрянородный — пацинакитами, Маттэос Урхаэци — пацинаками, Регинон Прюмский, Оттон Фрайзингенский, Титмар Мерзербургский — пиценаци. Венгры называли печенегов кунами, бешенье и бессами. Некоторые византийские хронисты обозначали печенегов этнонимами даки (Свида, Иоанн Зонара) и мисы (Михаил Пселл), но все таки наиболее популярным этнонимом, обозначавшим печенегов, был этноним скифы (Иоанн Киннам, Анна Комнина, Никита Хониат).

Наиболее популярным этнонимом, обозначавшим печенегов, был этноним скифы (Иоанн Киннам, Анна Комнина, Никита Хониат). Фото wikipedia.org



Тюркские или ираноязычные?

Для средневековых хронистов не было характерным использование сравнительного языкознания. Так ал-Бируни говорил о печенежском языке, состоящем из аланского и хорезмийского языков. При этом, согласно современной классификации, и аланский, и хорезмийский — это иранские языки. Чем руководствовался ал-Бируни, говоря об этих языках, сложно сказать. Сам Бируни мог владеть, по крайней мере, хорезмийским, дари, арабским языками. Данные ономастики и антропонимии, зафиксированные в письменных источниках, указывают на то, что язык печенегов был тюркским.

Сведения Константина Багрянородного в первую очередь интересны тем, что в отличие от более поздних хронистов он знал названия отдельных племен. Другим хронистам просто было достаточно этнического обозначения — печенеги. А он отметил, что три из восьми племен печенегов — Йавдыэртим, Куарцичур, Хабуксингила имели самоназвание кангар. Касательно же места проживания венгров указано, что они жили среди хазар около Персии, после столкновения с кангарами часть турок во главе с Лебедией переселилась в Этелькез, а вторая осталась около Персии. Украинский ученный О. Бубенок считает возможным то, что Лебедия — это греческая транскрипция персидского lab-i daryā — берег моря. Эпизод истории, связанный с войной кангар и саварти-асфалов, проживанием венгров рядом с хазарами, воеводой Лебедией, скорее всего, является конструктом Константина Багрянородного, который относил венгров к тюркскому миру и называл венгров турками.

Достоверными являются сведения по истории венгров, начиная с периода их пребывания в Этелькезе. Саварти-асфалы — это савиры. К тому же нужно отметить, что имя Лебедия абсолютно не встречается в собственно венгерской традиции. Византийский историк смешал в единое целое историю савиров и венгров. По мнению О. Бубенка, печенежские племена, носившие название кангар, были носителями одного из восточноиранских языков. Именно они могли происходить от канцзюйцев, которые влились в состав огурских народов в эпоху «Великого переселения народов». О. Прицак переводил названия печенежских городов Salmakátai и Sakakátai как «город Сарматов» и «город Скифов».

Вблизи от Болгарии кочевало племя Гиазихопон, во владениях которого и находились города Аспрон, Тунгаты, Кракнакаты, Салмакаты, Сакакаты, Гыеукаты. С. Толстов предполагал, что печенежское kat было раннесредневековым заимствованием из хорезмийского. Г. Вереш считает, что более уместно тюркское qatay или особо чагатайское qatag. Для Salmakátai он предлагает Salma, а для Sakakátai Saqa, Saxa, Suxa. Печенежские города должны были находиться в нижнем течении Днестра, Прута и Серета. Упомянутые выше поселения были населены болгарами и ромеями. Константин Багрянородный упоминал о крестах на этих землях, то есть они принадлежали христианскому населению, коим не были русы, тиверцы и уличи. А. Шербак считает, что язык печенегов в своей основе был тюркским с элементами иранской лексики. Именно присутствие иранской лексики в печенежском языке могло обратить на себя внимание ал-Бируни.

Памятниками печенежского языка являются надписи в кладе из Надь-Сент-Миклоше. Фото Sandstein / wikipedia.org



Не менее любопытны сведения о печенегах у Махмуда ал-Кашгари. Он указывал, что язык печенегов, как и язык булгар, тюркский, однако отличается от огузского и кыпчакского языков. Нужно отметить, что в этногенезе огурских племен, которые потом стали называться булгарами, иранский субстрат также играл заметную роль, и язык булгар, как и печенегов, был тюркским. А. Щербак считает, что печенеги писали рунами, по фонологии печенежский относился к огузским языкам. Памятниками печенежского языка являются надписи в кладе из Надь-Сент-Миклоше, надписи на кольцах из Венгрии, на баклажках Новочеркасского музея, на черепе коня из кургана близ Элисты, знаки на хуме Кой-Крылган-Калы. Говоря относительно надписей из Надь-Сент-Миклоша, с ними все не так просто. Хотя Д. Немет относил их к печенегам, но А. Мудрак предполагает, что надпись на сосудах сделана булгарским языком Аварского Каганата. Н. Баскаков относил печенегов к булгаро-огузкой подгруппе огузких языков. Д. Немет и Д. Дьерффи относили печенежский к кыпчакским языкам. Сам этноним печенеги носил ярко выраженный тюркский характер. Вряд ли языками печенегов были тохарский и один из восточноиранских языков, как считал О. Прицак.

Предположение же, что печенежский мог быть близким к огурским языкам (в частности булгарскому), кажется более убедительным. Они основываются на сведениях Махмуда ал-Кашгари, однако есть большое препятствие подобному отождествлению, поскольку среди нескольких десятков слов только одно или два чувашского типа. Г. Вереш воздержался от классификации принадлежности печенежского языка. Интересно, что в «Суй-шу» Кан (Канцзюй) и племя Biqian (печенег) упомянуто раздельно, вероятно, по причине того, что Кан воспринимался как оседлое владение, а Biqian воспринимали как кочевников.

Присутствие в списке племен теле в «Суй-шу» аланов скорее было данью более ранней традиции, где аланов воспринимали как кочевников. Нужно отметить, что к печенегам, в отличие от хазар, не применялся термин туцзюе. Кроме того, там, где по отношению к хазарам в мусульманских источниках в «Худуд ал-Алам» есть короткое обозначение не зависящих от хазар кочевников как Turkan-i Bachanaki. Ал-Истахри и Ибн Хаукаль, как и другие арабские хронисты, называли печенегов тюрками в широком, а не в узком понимании этого слова.

Интересны сведения Анны Комниной о том, что печенеги и кыпчаки говорили на одном языке. Принимая во внимание данные Махмуда ал-Кашгари, эти утверждения вряд ли соответствуют действительности. Сведения Анны Комниной скорее свидетельствуют о том, что печенеги и кыпчаки — тюрки, и что их языки звучали одинаково для ромеев.

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук