Печенежские набеги: первые нападения на Русь и прародина огузов

Тайна происхождения и поиски новых территорий необычного союза тюркских племен. Часть 4

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк продолжает серию колонок об этногенезе и миграциях печенегов. (См. также части 1, 2, 3).

Переселения печенегов в IX веке

Что касается времени переселения печенегов в Европу, Константин Багрянородный в главе 37 трактата «Об управлении империей» писал, что печенеги завладели землей турок (венгров) за 55 лет до того, как он написал те строки. Если учесть, что время написания трактата — между 948 и 952 годами, то время миграции будет приходиться на 894—896 годы. Константин Багрянородный писал о том, что печенеги победили турок на войне и вытеснили их с прежнего места жительства. Также сказано, что побежденные узами (огузами) и изгнанные из прежнего отечества между Геихом и Атилом (Уралом и Атилом), печенеги некоторое время бродили, пока не наткнулись на землю турок.

Г. Литаврин и А. Новосельцев считали, что венгры переселились в Этелькёзе около 850 года, однако это противоречит наиболее раннему упоминанию венгров в исторических хрониках. Продолжатель хроники Георгия Амартола сообщал, что в 837 году дунайские болгары наняли унгров (византийский автор еще называл их уннами и турками). В Бертинских анналах сказано, что послы хакана росов не могли вернуться из Константинополя из-за того, что им преградили путь свирепые народы. К тому же, связь венгров со саварти-асфалами и совместное проживание их с хазарами свидетельствует скорее к стремлению отождествить их с более хорошо известными византийцам народами степи — оногурами и савирами. Некоторые ученные считают, что появление севорди в армянских источниках связано с первой войной против печенегов около 850 года.

Не стоит упускать из виду, что византийский историк называет их турками. В то же время, арабским и персидским хронистам было известно их самоназвание — ал-маджгарийа и прародина их на территории между волжскими булгарами и печенегами. Венгерские хроники ничего не говорят о воеводе Леведии. По сведениям Анонима, венграми правили Юдьек и Алмо (Алмош). У Шимона Кезаи вождями венгров названы Угер, Элад и Алом. Текст Константина Багрянородного полон противоречий, поскольку в кчестве земли венгров упоминалась река Хидмас (еще встречалась форма Хилмас). Это было греческим названием Камы, то есть в этом отношении сведения византийского историка совпадают с арабскими данными о нахождении венгров между булгарами и печенегами. Интересно, что венгерский хронист Шимон Кезаи писал, что прародиной гуннов и венгров была Скифия, которая на востоке граничила с Пацинакией и Белыми Команами. Аноним называл родиной венгров Скифию, которую еще называл Дентумогер. Аноним отнес к противникм венгров кунов и назвал имена их семи вождей — Эд, Эдумен, Ету, Бунгер, Усад, Бойта, Кетел. Также были упомянуты Борсу (сын Бунгера), Урсуур (сын Усада), Олуптульм (сын Кетеля). Поскольку кыпчаков в IX веке на границах венгров не было, то эти вожди вероятно возглавляли печенегов. У Нестора отмечено, что венгры массово переселились на запад в 898 году, при этом он отмечал первое нападение печенегов на Русь в 915 году. Такая же дата отмечена в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях.

У Нестора отмечено, что венгры массово переселились на запад в 898 году, при этом он отмечал первое нападение печенегов на Русь в 915 году. Фото wikipedia.org



Регинон из Прюма датировал переселение печенегов 889 годом. Этой датой он отмечал переселение венгров из Скифии в Европу. Сказано, что их к переселению вынудил превосходящий численностью и храбростью народ печенегов. Причиной переселения печенегов указана перенаселенность их земель. Оттон Фрайзингенский указывал, что в 888 году народ вышел из Скифии изгнанный печенегами, вытеснил аваров и стал жить в Паннонии. Сведения Регинона Прюмского легли в основу сообщения о венграх и печенегах в Мецких анналах и датированы 889 годом. Венгерский Аноним датировал переселение венгров 884 годом. Шимон Кезаи относил переселение венгров из Скифии к 700 году. Сообщалось, что в Паннонию гунны или венгры снова переселились в 872 году, пройдя земли бессов, Белую Команию и Киев. Они основали крепость Хунг и из-за этого их начали именовать хунгарами. В Большой Бельгийской хронике XV века временем переселения назван седьмой год правления императора греков Льва (892—893). Сказано, что венгры из Скифии, возглавляемые Алиноном, вторглись в Паннонию и изгнали оттуда аваров. Луитпранд Кремонский писал о появлении венгров в Центральной Европе в то время, когда у западных франков скончался Карл Лысый. О печенегах он не знал и приписывал появление венгров проискам Арнульфа. С. Козлов отметил, что у Регинона есть хронологические неточности, в частности, датирование венгерского вторжения в Италию 901 годом.

Ранняя история огузов и легенда о дождевом камне

Также интересен вопрос относительно ранней истории огузов. Впервые этноним огуз упомянут в форме ал-гузз у Ибн Хордадбеха, который также впервые упоминал кыпчаков и кимаков. Упомянут этноним между кимаками и чигилями. Ибн ал-Факих упоминал их как гуззов. Абу Дулаф также упоминал это племя как огузов. Ибн Хаукаль упоминал о племени из тюрков-огузов. Ал-Истахри упоминал о стране гуззов между хазарами и кимаками, карлуками и булгарами, Джурджаном, Фарабом, Испиджаб. Гардизи упоминал форму гуз. Ал-Бекри знал о стране гуззов. При этом арабские географы неизменно упоминали огузов отдельно от токуз-огузов. Анонимный персидский географ рассказывал о стране гузов и тоже отличал их от токуз-огузов. В сравнительно позднем словаре Махмуда ал-Кашгари упомянуты только огузы.

Мухаммед Шебангараи говорил о многочисленном народе гузз и его двенадцати племенах. Сказано, что их двенадцать племен и их называют то гуззами, то уйгурами. Сказано, что туркмены происходят от уйгуров. В данном сообщении нашли отображение данные о родстве огузов и токуз-огузов. Нужно сказать, что в сравнительно позднем источнике — «Полном своде истории» Ибн ал-Асира — сказано, что в правление халифа Махди огузы прибыли из земли токуз-огузов в Мавераннахр и приняли ислам. Историк ссылается на какого-то историка Хорасана. Однако у Ибн ал-Факиха и Гардизи нет подобной информации.

Ранняя датировка у Ибн ал-Асира вызывает много вопросов. Скорее всего, это историографический казус, подобный указанию Ибн ал-Асира на кыпчаков как союзников хазар в VIII веке. Правоту Ибн ал-Асира не подтверждает ни один независимый от него источник. Куда вероятнее более поздние датировки, которые относятся уже к IX веку.

Государство огузского ябгу в Казахстане, 750—1055. Фото wikipedia.org

Ибн ал-Факих и Гардизи упоминают легенду о дождевом камне. У Наджиба Хамадани дождевой камень был назван токуз-огузским. Если у Ибн ал-Факиха упомянуто о том, что дед Балкика вследствие ссоры ушел от отца и стал грабить окрестные народы, то у Гардизи упомянуто о соперничестве за обладание дождевым камнем между Халлухом и предводителем огузов. Путем обмана предводитель огузов завладел дождевым каменем. По версии Ибн ал-Факиха, дождевой камень был отнят у деда Балкика царем тюрок, но потом непонятным путем попал к огузскому вождю Джабгу (отцу Балкика). По сведениям ат-Табари токуз-огузы атаковали Усрушану в 820—821 годах. Ал-Балазури сообщал, что во время правления в Хорасане наместника Абдаллаха б. Тахира он отправил против страны Гуззийа военную экспедицию во главе со своим сыном Абдаллахом.

Огузы зарекомендовали себя как сильные и мужественные воины. На невольничьих рынках за 1 тысячу огузов можно было выручить 600 тысяч дирхемов. Таким образом, огузы в некоторых случаях прямо сопоставляются с токуз-огузами. Но тем не менее огузы были отдельным политическим образованием. Они выделились из состава токуз-огузов не позже второй половины VIII в. и под давлением карлуков ушли из Семиречья. В любом случае, начальный этап существования государства огузов был связан с токуз-огузами. Кроме того нужно отметить, что ранняя исламизация огузов также не подтверждена. Ибн Фадлан сообщал, что огузы не совершали ритуальные омовения и, если, кто-то из их правителей принимал ислам, то лишали его власти.

Огузские истоки

Сам этноним огуз обозначал род или группу родственных племен и был скорее социальным маркером. По мнению П. Голдэна, исходной точкой миграции огузов были пространства Халха-Монголии на реке Селенга. Оттуда огузы переселились на границы Мавераннахра и Ферганы. Появление огузов на границах мусульманского мира исследователь датирует временем между 775 и 783 годами, то есть концом VIII века, когда перестал существовать Тюргешский каганат, а китайская экспансия в Среднюю Азию окончательно захлебнулась. Кроме карлуков у огузов практически не было конкурентов.

Центральное место в исторических источниках принадлежит Огуз-хану, который был мифическим предводителем и первопредком всех огузских племен. Ему приписывалось завоевание всего Туркестана и основание Янгикента. В более поздних мусульманских источниках деда Балкика отождествляли с Огуз-ханом. Предки огузов жили на Иссык-Куле и в бассейне Таласа. Границы владений огузов обозначены Абу-л-Гази. На востоке они находились около Иссык-Куля и Алмалыка. На западе граница была около Улутау. Южная граница проходила по устью Сырдарьи. Огузам принадлежали Янгыкент и Кара-Кум. Рашид ад-Дин же связывал основание Янгикента с Кун-ханом, то есть возникновение города произошло в период после обретения родины и завоеваний.

Цитадель Янгикента. Фото International Dzhankent Expeditions / wikipedia.org

О начале истории огузов Рашид ад-Дин упоминал несколько иначе. В начальный текст внесен мотив борьбы между язычниками и мусульманами. Вначале, по его версии, Огуз-хану пришлось воевать с отцом и дядями. Он убил своего отца Кара-хана, а также дядей Кюр-хана и Кюз-хана. Далее Огуз-хан захватил земли от Таласа и Сайрама до Мавераннахра, Бухары, Хорезма. Фактически Огуз-хану приписаны действия и огузов, и сельджуков. Также нашли отражение и монгольские завоевания, когда Рашид ад-Дин приступает к рассказу о походах Огуз-хана. Для нас больший интерес представляют его данные о сыновьях.

В антропонимах скрыты названия племен. По преданиям, у Огуз-хана было шесть сыновей и двадцать четыре внука. Трое сыновей были старшими, и от них произошли бузуки. Это были Кюн-хан, Ай-хан, Юлдуз-хан. Сыновьями Кюн-хана были Кайи, Байат, Алкаравли, Кара-Ивли. Сыновьями Ай-хана были Йазыр, Догер (Дока), Додурга, Япарлы. Сыновьями Юлдуз-хана были Авшар, Кызык, Бегдили, Каркыш. Такими были названия двенадцати племен бузуков. Трое младших сыновей были предками племен учуков. Гек-хан, Так-хан и Тенгиз-хан также имели по четыре сына. Гек-хан был отцом Байандура, Беджене, Чавулдура, Чепни. Так-хан был отцом Салура, Эймура, Алаюнтлу, Урегюра. Тенгиз-хан был отцом Йигдыра, Бюгдюза, Йива и Кыныка. Эта вымышленная генеалогия отображала разделение огузов на два крыла — бузуков и учуков. По всей видимости, в состав учуков вошли не только собственно огузские племена, но и другие племена как, например, Биджене.

В сочинении Абу-л-Гази упоминается рассказ, похожий на легенду, приведенную у Рашид ад-Дина. Огуз-хан был назван сыном Кара-хана. Причиной вражды было названо то, что Кара-хан придерживался языческих верований, а Огуз-хан с младых лет желал стать мусульманином. Абу-л-Гази сообщал, что между Огуз-ханом и Кара-ханом произошла битва. Войска Огуз-хана одержали победу, а Кара-хан был убит неизвестно кем. Далее Абу-л-Гази повторял данные Рашид ад-Дина о намерении завоевать мир. Он не упоминал о делении огузов на бузуков и учуков, но приводил данные о 24 внуках Огуз-хана, которые и дали название огузским племенам. От Кун-хана — Кайы, Байат, Алка-ойли, Кара-ойли. От Ай-хана — Йазыр, Йасыр, Дудурга, Дукер. От Йулдуз-хана — Авшар, Кызык, Бекдели, Каркын. От Кок-хана — Байындыр, Бечене, Чавулдур, Чепни. От Таг-хана — Салор, Имир Ала-йонтлы, Урегир. От Тенгиз-хана — Игдир, Букдуз, Ава, Кынык.

Интересным является только тот факт, что Абу-л-Гази указывал, что четыре имени не были связаны с родом Огуз-хана. Ими являлись племена Канклы, Кыпчак, Карлык, Калач. В этих этнонимах достаточно легко угадываются канглы, кыпчаки, карлуки и калачи. В описании противостояния Кара-хана и Огуз-хана нашли отображение эпизоды начала сельджукского движения, когда исламизированые огузы — туркмены — отделились от язычников-огузов и начали с ними враждовать. Сведения «Огуз-намэ» Рашид ад-Дина и «Родословной тюрок» Абу-л-Гази можно отнести скорее к литературе, чем к истории. Однако их сведения позволяют восстановить этнонимию огузской конфедерации племен. Ее состав был достаточно сложным с самого начала. Реальность была несколько другой.

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук