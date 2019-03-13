Опальный мулла: как ученик Марджани создал передовое медресе в Казани

Имам и благотворитель Габдулла Апанаев. Часть 1

Фото: kraeved-16.livejournal.com (Слева направо: Г. Апанаев, Салихджан Галлеев, Галимджан Галлеев (Баруди), Халит Казаков. Вологда, 1908 г.)

Недавно в «Реальном времени» вышел очерк о татарском купце и меценате Абдулле Апанаеве. Примечательно, что на рубеже XIX—XX веков в Казани жил не менее выдающийся человек с таким же именем и фамилией — имам, политик и благотворитель. Историк Радик Салихов в колонке, написанной для нашей интернет-газеты, рассказывает о контактах Шигабутдина Марджани с родом Апанаевых, просветительской деятельности Габдуллы хазрата, его благотворительной и политической работе.

Знатный род, отмеченный великим Марджани

Габдулла Апанаев — выдающийся общественный, политический и религиозный деятель, талантливый публицист и педагог-новатор, всю жизнь мечтавший о свободе для своего народа и Отечества, но так и не дождавшийся ее.

Габдулла родился 15 марта (по старому стилю) 1862 года в д. Сасна Малмыжского уезда Вятской губернии (ныне Балтасинский район Татарстана) в семье казанского купца 2-й гильдии, занимавшегося в этом регионе торговлей. Его отец Абдулкарим Исхакович Апанаев (1840—1892) постоянно проживал в Казани, в махалле 1-й соборной мечети на Захарьевской улице (ныне ул. К. Насыри), имел в городе обширную недвижимость, мыловаренный завод и сеть оптовых магазинов. В качестве небольшого отступления следует отметить, что эта ветвь многочисленной торговой династии дала татарскому миру ряд прогрессивно мыслящих и преуспевающих предпринимателей.

Так, например, прадед будущего священнослужителя, купец 1-й гильдии, промышленник Юсуф Исмагилович Апанаев (1770—1840) еще в 1806—1809 годах содержал типографию, где были отпечатаны десятки тысяч экземпляров духовной и учебной литературы на татарском языке. В свою очередь, сын последнего и двоюродный дед Габдуллы Апанаева, Салих Юсуфович Апанаев, своей деятельностью заслужил отдельный очерк в знаменитой книге Шигабутдина Марджани «Мустафад ал-ахбар...».

В 1870 году маленький Габдулла начинает посещать занятия в одном из самых лучших конфессиональных учебных заведений города медресе «Марджания». Фото archive.gov.tatarstan.ru



Выдающийся ученый, отмечая хорошее знание Салиха-хаджи математики, географии, истории, писал: «Устанавливая «кыйблу» при строительстве каменной мечети в заводской махалле (имеется в виду Азимовская мечеть, — прим. Р.С.), мусульмане в первую очередь опирались на советы и расчеты этого человека. Он прекрасно разбирался в движениях Луны и Солнца, мог с точностью до одного часа определить название того или иного месяца, дня (по лунному календарю, — прим. Р.С.)...» Неудивительно, что в семье с такими традициями детям старались дать хорошее образование.

В 1870 году маленький Габдулла начинает посещать занятия в одном из самых лучших конфессиональных учебных заведений города медресе «Марджания». Ему посчастливилось учиться у прославленного мударриса, основоположника татарской исторической науки Ш. Марджани, который уже в то время наряду с неформальным подходом к преподаванию религиозных дисциплин внедрял в процесс обучения и светские науки, такие как математика, астрономия, география, история.

Дух свободомыслия, царивший в этом медресе, пробуждал у шакирдов интерес к проблемам общественной жизни, способствовал расширению их кругозора, который теперь уже не ограничивался лишь рамками религиозно-дидактического характера. Недаром многие из воспитанников «Марджании» впоследствии стали видными деятелями джадидистского движения, передовыми для своей эпохи людьми. Габдулла Апанаев, с его незаурядными способностями и прилежанием, также входил в число любимых учеников Шигабутдина хазрата. Взаимоотношения мудрого наставника и его воспитанника были особенно теплыми и доверительными. Об этом свидетельствует и тот факт, что незадолго до кончины Марджани благословил брак Г. Апанаева со своей младшей дочерью Бибихавой (1871—1945).

Мударрис-демократ

Сдав экзамены в Оренбургском магометанском духовном собрании, Г. Апанаев 15 декабря 1890 года получил указ на исполнение должности второго муллы в Юнусовской мечети на Сенном базаре. Здесь он начал помогать в службах главному проповеднику, ахуну Хузиахмету Музафарову, бессменно руководившему махаллей с 1871 года. Этот священнослужитель был по своим взглядам чем-то близок Г. Апанаеву. Он также являлся учеником Ш. Марджани и снискал себе славу здравомыслящего, не склонного к схоластике и начетничеству ученого. Даже в своей семье с терпением относился к крамольным с точки зрения традиции веяниям. Его жена Махруй Музафария стала известной поэтессой, педагогом и публицистом, дочь Махмуда также посвятила себя поэзии, а сын Мансур уже в советское время был признан выдающимся татарским композитором. К сожалению, X. Музафаров неожиданно попал в неприятную историю: ошибочно или по неведению он совершил обряд бракосочетания несовершеннолетней девушки. А это каралось уголовной статьей.

Г. Апанаев остался единственным имам-хатыбом Юнусовской мечети и полновластным духовным руководителем ее прихода. Фото tatmuseum.ru



Приговором Казанской судебной палаты от 19 мая 1893 года Хузиахмет хазрат был смещен со своей должности и осужден на 1 месяц тюрьмы без права впоследствии исполнять обязанности священнослужителя.

Так неожиданно для самого себя Г. Апанаев остался единственным имам-хатыбом Юнусовской мечети и полновластным духовным руководителем ее прихода. Воспользовавшись этим, он немедленно приступил к реформе приходского медресе, решив превратить его в современное учебное заведение с новым методом преподавания и разнообразной учебной программой, в которой органично сочетались как богословские, так и светские научные дисциплины. Для осуществления своих замыслов Габдулла мулла не пожалел большой части наследства, доставшегося ему после смерти отца.

Под помещение медресе он отдал собственный дом, находившийся на Евангелистовской (ныне Татарстан) улице, снабдил классы специальной мебелью и оборудованием, книгами, учебниками и различными пособиями. И хотя училище Г. Апанаева по казанским меркам считалось сравнительно небольшим (здесь учились 50 шакирдов), молва о нем разошлась далеко за пределами губернии. В истории Казани это медресе можно отнести к числу первых мусульманских учебных заведений, наряду с мектебе Юнусовского детского приюта и «Мухаммадией» Галимджана Баруди, в которых новый метод обучения был внедрен еще в конце XIX века.

Демократизм Апанаева-мударриса, его незаурядный педагогический талант с каждым годом привлекали сюда все большее количество юношей, желавших получения не только основательных знаний, но и подлинно творческой атмосферы в учебе, возможности свободного выражения своих мыслей и взглядов. Иногда происходили совершенно невероятные события. Так, например, в только что открывшуюся школу Апанаева неожиданно перешел известный преподаватель арабского языка старейшего и престижного медресе при 2-й соборной мечети «Галлямия», «Касыймия» Ахметхади Максуди — автор первых новометодных учебников на татарском языке, будущий редактор самой популярной у татар газеты «Юлдуз». Он не только оставил высокооплачиваемую должность, но и увел с собой наиболее успевающих шакирдов, среди которых был начинающий писатель Гаяз Исхаки. Примерно в это же время в училище Габдуллы муллы получал образование выдающийся татарский поэт Н. Думави, годы спустя вспоминавший об этом периоде своей жизни самыми добрыми словами.

В только что открывшуюся школу Апанаева неожиданно перешел известный преподаватель арабского языка старейшего и престижного медресе при 2-й соборной мечети «Галлямия», «Касыймия» Ахметхади Максуди — автор первых новометодных учебников на татарском языке, будущий редактор самой популярной у татар газеты «Юлдуз». Фото wikipedia.org



Новатор-благотворитель

Конечно, активность Г. Апанаева не могла быть незамеченной губернским начальством. Почувствовав скрытое брожение среди мусульман города, оно стало внимательно присматриваться к лидерам татарской общины. Мало того, местная бюрократия, вообще плохо принимавшая любые новшества, начала со все усиливающейся раздражительностью воспринимать новаторскую, а оттого подозрительную деятельность некоторых приходских мулл. И постепенно приступила к отработке «профилактических мер», направленных на то, чтобы любыми путями остановить растущее влияние «неблагонадежных» лиц. Впрочем, любые придирки начальства, в конечном счете, работали на неуклонно растущий авторитет Габдуллы хазрата среди мусульман. Многие теперь видели в нем серьезного, с большими перспективами общественного деятеля.

Первой и успешной пробой сил для Г. Апанаева на этом поприще явилось руководство Мусульманским благотворительным обществом — крупнейшей татарской общественной организацией, созданной в 1898 году казанским купечеством, официально зарегистрированной государством и обладавшей солидным денежным капиталом. Находясь на посту председателя правления в 1902—1906 годах, Г. Апанаев внес в ее работу значительные изменения. При нем широко стал практиковаться сбор пожертвований с организации благотворительных вечеров и спектаклей, увеселительных прогулок и народных праздников, что привлекло к богоугодному делу широкие слои населения.

В этой же сфере Габдулла мулла выступил в качестве смелого реформатора, сумев привлечь на пользу общества закяты казанских мусульман. Дело в том, что закяты, по устоявшемуся мнению, основанному главным образом на трудах исламских правоведов старой закалки, полагалось давать лишь конкретным личностям, но ни в коем случае какому-либо обществу или махалле в целом. Не вступая в нудную полемику с консерваторами, Г. Апанаев убедил влиятельных и богатых купцов в своей правоте. В итоге закят среди статей доходов этой организации занял прочное лидирующее место, опередив по прибыльности даже статью членских взносов. Все это позволило Мусульманскому благотворительному обществу в 1904 году открыть, к существовавшим ранее богадельне и амбулатории, еще и детский приют на 80 человек с ремесленным классом. Заслуги священнослужителя были оценены по достоинству. На одном из заседаний правления его избрали почетным членом общества.

Члены правления Казанского мусульманского благотворительного общества. Фото: kpfu.ru



«Либерал-мулла, радеющий об интересах помещиков и капиталистов»

Но по-настоящему звездным часом для Г. Апанаева стали годы первой русской революции, когда он раскрылся как грамотный, искусный политик, талантливый публицист, один из лидеров национального движения народов империи. Его по праву считали и считают одним из основателей первой мусульманской политической партии в России «Иттифак аль-муслимин» («Союз мусульман»).

Блестящий оратор с чрезвычайно энергичным, взрывным характером, Г. Апанаев в то же время обладал расчетливым логическим мышлением, прекрасно разбирался в сложнейших политических категориях, с увлечением изучал историю и специфику политических партий, движений, как российских, так и зарубежных. Естественно, что он, наряду с С. Алкиным, С. Максуди, Ю. Акчурой, Г. Баруди, А. Тупчибашевым, принял самое непосредственное участие в разработке программных документов «Союза мусульман». Габдулла хазрат подготовил и провел все три съезда этой организации, неоднократно избирался членом ее ЦК и казанского бюро.

Но, пожалуй, главным достоинством Апанаева-политика были не столько выдающиеся организаторские способности, сколько непревзойденное дипломатическое искусство, способность находить компромиссы в самых острых ситуациях. Взгляды Г. Апанаева на общественное устройство тех лет, его политическое кредо до сих пор еще остаются непроясненными. В советское время для этой личности нашли удобную, однако, весьма прямолинейную характеристику: «…либерал-мулла, радеющий об интересах помещиков и капиталистов».

На деле же все обстояло гораздо сложнее. Действительно, Г. Апанаев по своим воззрениям склонялся к той умеренной части национальной интеллигенции, которая, не приемля революционной тактики и стратегии, мечтала конституционно-демократическими мерами добиться реализации законных прав инородческого населения в экономической, духовно-просветительской, культурной областях. Но Габдулла хазрат не пытался дистанцироваться и от левого, увлеченного социалистическими идеями молодежного крыла национального движения. В этом смысле он играл роль своеобразного посредника между радикалами типа Гаяза Исхаки, Фуада Туктарова и внешне законопослушными вожаками мусульман Галимджаном Баруди, Садри Максуди и др.

Гаяз Исхаки, Садри Максуди, Фуад Тухтаров. Фото archive.gov.tatarstan.ru

Дружба Габдуллы муллы и Гаяза Исхаки началась, наверное, еще со времен пребывания последнего в стенах Апанаевского медресе и продолжилась уже после поступления писателя в Татарскую учительскую школу, где он организовал кружок революционно-демократической молодежи, оказывавший сильное влияние на шакирдов казанских медресе. Все это наглядно проявилось в истории с созданием Г. Апанаевым газеты «Азат», первый номер которой вышел 1 февраля 1906 года. Уже в передовой статье номера выбранное изданием направление характеризовалось вполне недвусмысленно. «Верная своему названию, заявляла редакция, газета будет бороться за процветание свободы, никогда не примирится с угнетением, бесправием, унижением и отсталостью народа, будет вести борьбу за предоставление равных прав всем национальностям».

Окончание следует

Радик Салихов