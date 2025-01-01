Скончался экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель

Фото: Динар Фатыхов

Экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель скончался в возрасте 96 лет. По данным газеты Postimees, он ушел из жизни вечером 31 декабря в Таллине.

Как сообщают СМИ, в конце года Рюйтель был госпитализирован в тяжелом состоянии. Причина смерти бывшего президента страны не уточняется.



Арнольд Рюйтель родился 10 мая 1928 года. Пост президента Эстонии он занимал с 2001 по 2006 год.

Галия Гарифуллина