«Щелкунчик», пристрастие к пепси, уроки физики и вера в Деда Мороза

Специальный проект «Реального времени»: татарстанские политики, бизнесмены и топ-менеджеры вспоминают свой детский Новый год

Фото: Реальное время

Новогодние мечты родом из детства — какими они были? И что вспоминается сегодня о новогоднем детстве? В специальном проекте «Реальное время» поинтересовалось об этом у известных людей, представляющих власть, бизнес и культуру Татарстана. Какими куклами играла Лейла Фазлеева и о чем мечтал Марсель Миннуллин, как отец с помощью гирлянды учил физике маленького Михаила Афанасьева, как Зиля Валеева хотела стать космонавтом и другие теплые воспоминания — в нашем новогоднем проекте. В свою очередь наше издание поздравляет с Новым годом всех читателей и желает успехов, здоровья, благополучия и настоящих добрых чудес!

Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра Республики Татарстан

— Лучшими подарками для меня, как и для всех советских детей, были яркие, красочные книжки под елкой. Приносил мне Дед Мороз и особенных кукол: больше всего запомнилась кукла с париком, а еще — кукла, похожая на маленького ребенка. Ведь традиция играть в дочки-матери в моей семье поддерживалась всегда. Еще один запоминающийся подарок из детства — доска, на которой можно было писать мелом, изображая из себя учительницу. Хорошим подарком были мягкие игрушки — у меня была замечательная собачка, я до сих пор помню каждую деталь этой игрушки.

Новый год для меня ознаменовывался тем, что мама и бабушка всегда держали под шифоньером таз, в котором лежали апельсины и мандарины к празднику. Можно было заглянуть туда, вдохнуть этот прекрасный аромат. С тех пор я очень люблю мандарины и апельсины. А еще в поддоне холодильника «Орск» лежали конфеты «Птичье молоко», и одна из них — обязательно в золотой фольге. Я умудрялась еще до Нового года вынуть из этой коробочки две-три конфетки, причем не повредив ее!

Думаю, у каждого взрослого есть подобные детские воспоминания, которые греют его всегда!

Марсель Миннуллин, министр здравоохранения Республики Татарстан:

— У меня скорее воспоминания из юношества, чем из детства. Мы с братом были зациклены на учебе, поэтому я просил у Деда Мороза, чтобы он помог мне стать хорошим специалистом, прежде всего хирургом. Это было важно для меня прежде всего — а на материальных вещах я не фиксировался. Для меня было приоритетно иметь хорошие оценки, хорошие баллы, хороший диплом, чтобы в дальнейшем стать востребованным врачом.

И из года в год во время учебы в медицинском университете на новогодние праздники приходилась подготовка к экзаменационной сессии. Поэтому главной мечтой, которую я загадывал в праздники, было хорошо сдать сессию. Так что мне Дед Мороз приносил под елку зачетку с отличными оценками, можно и так сказать!

Рустем Гарипов, начальник Управления ГАИ МВД по РТ:

— Главное новогоднее воспоминание из моего детства — это то, что на Новый год всегда собирались всей семьей. В Деда Мороза я, как и любой ребенок, верил до какого-то времени. Дома всегда ставили елку, чаще живую. Наряжали всей семьей, это было целое событие. В памяти именно эти впечатления.

А что касается запоминающихся подарков — в нашем детстве все было довольно рядовое, родители старались радовать в меру своих сил. Но как-то раз Дед Мороз принес нам с братом под елку настольный хоккей. Это была мечта всех мальчишек в те годы — во дворе в валенках по льду, конечно, в хоккей гоняли все. А настольная игра была редкостью. Ну и, понятное дело, получился подарок для всего двора — мы этот хоккей вынесли в подъезд и играли большой-большой компанией. Дедушка Мороз угодил всем! Конечно, надолго этой игры не хватило, но воспоминания в памяти остались на всю жизнь…

Михаил Афанасьев, глава Зеленодольского района, мэр Зеленодольска:

— Новый год мы в семье всегда ждали, это был главный праздник, особенный день. Его ждали, к нему готовились. Папа приносил елку, мы наряжали ее игрушками — был особый ритуал, когда их бережно вынимали из коробки, разворачивали, рассматривали и развешивали. Еще одной традицией было проверить и при необходимости привести в порядок гирлянду: в советских гирляндах электрическое соединение было последовательное, и если неисправной становилась одна лампочка — не горели и все остальные. Так что если гирлянда не горела, мы с папой «колдовали» над ней и искали, в какой лампочке проблема. Отец таким образом с малых лет учил нас физике.

К празднику готовили салаты, лепили пельмени. А в новогоднюю ночь собирались за столом все вместе, смотрели «Голубой огонек» в обязательном порядке. Что касается подарков, то в детстве мы их заказывали Деду Морозу через родителей. Если подарок был серьезным и «не сезонным», то я получал от зимнего волшебника сообщение: «Будет тебе велосипед от меня. Только весной». И верил, ведь подарок всегда получал. И сейчас со своей семьей мы под елкой собираемся, дарим друг другу подарки, распаковываем их, это обязательная традиция, которая выросла из милых детских воспоминаний.

Для меня ожидание праздника всегда было лучше и важнее, чем даже сам праздник. Эти недели в предвкушении волшебства — очень ценное переживание и воспоминание. А сама новогодняя ночь пролетала быстро — не успеешь оглянуться, как все уже прошло. И сейчас для меня это так же: мы ждем этого вечера, ждем, что приедут дети, готовимся к празднику — все точно так, как и раньше. Только вот мы уже взрослые.

В Деда Мороза я верил всегда — и можно сказать, что верю сейчас, хоть мне и 53 года. Верю в сказку, в чудо, в мечту. Потому что нужно же во что-то верить в этой жизни. Всем желаю чудес в Новый год!

Зиля Валеева, руководитель Общественной палаты Республики Татарстан:

— Мы были тем поколением, чей первый класс пришелся на великое время. Мы осваивали школу, а Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос. Поэтому наши мечты (в том числе и новогодние) были связаны именно с этим. Ведь в нашем детстве реализовалась такая огромная фантазия всего человечества, что, наверное, выбора у нас не было: космонавтами мечтали стать все, включая девочек. До полета Терешковой оставалось еще много времени, но нам все равно хотелось этого. И конечно, наши елочные игрушки были в виде ракет, космонавта, еще у нас была игрушка в виде земного шара, вокруг которого кольцом летел спутник. Наш папа, несмотря на то, что у него было три дочери, выбирал именно такие игрушки — старался угодить, обрадовать. Меня они приводили в восторг — ведь так у нас появлялся на елочке свой маленький, личный космос…

Сейчас, вспоминая то время, я невольно сопоставляю с сегодняшним днем: какая высота мечты была у нашего поколения! Она ведь действительно лежала за пределами любых границ, за пределами земного притяжения. Лицо Юрия Алексеевича Гагарина знали все, у многих дома его портреты висели.

А вот Дед Мороз был для меня абстрактной фигурой. Ведь у меня были мой родной дедушка и папа, готовые воплотить любое наше желание. А значит, какие-то другие сказочные дедушки тебя уже не так интересовали. Я достаточно рано поняла, что папа и дед — главные наши Деды Морозы, и если нам чего-то хотелось, нужно было очень попросить, и они обязательно исполнят твою мечту. Конечно, они устраивали нам сюрпризы, подарки клали под елочку, красиво их оформляли. Но я всегда знала, кто это устроил, мне это было очевидно.

Рауфаль Мухаметзянов, директор Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля:

— Мое самое раннее и самое яркое детское воспоминание, связанное с Новым годом, — это звуки Вальса цветов из балета Чайковского «Щелкунчик». Родители дома ставили эту музыку. Самая прочная, идущая из детства ассоциация с Новым годом у меня связана не с елкой, не с подарками, а именно с этой великой музыкой.

Александр Лившиц, гендиректор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»:

— Под новогодней елочкой я всегда находил одну волшебную вещь — хорошее настроение. Советское детство было счастливым, хотя мы не ждали дорогих подарков от Деда Мороза. Тогда самым главным для нас была теплая атмосфера в семье. А если вдруг находили под елочкой подарок с мандарином и шоколадкой, то случалось новогоднее чудо.

Машинки дарили редко, только на день рождения. Солдатиками я не играл, увлекался в детстве хоккеем. Клюшку и шайбу дарили не родители, государство обеспечивало полной экипировкой. Коньки, клюшку, шайбу, форму — все брали в спортивной секции.

Что подарю своим детям? Хорошее настроение! Будьте счастливы в наступающем Новом году!

Диас Сафин, генеральный директор технопарка «Идея»

— Я рос в советские времена. Как-то раз папа привез мне в подарок на Новый год две стеклянные бутылочки пепси-колы и жвачку «Болек и Лёлек». Одну из бутылочек мы выпили с ребятами вместе во дворе, а вторую я чуть ли не месяц маленькими глоточками пил. С тех пор прошло 50 лет. Я уже от многого в жизни сумел отказаться — от сладкого, могу месяцами не есть хлеб или десерты. Но долгое время каждый вечер на протяжении всей моей взрослой жизни я выпивал маленькую баночку пепси, мне это было очень нужно. Это был своего рода «маячок», «якорь», благодаря которому я чувствовал эмоциональную стабильность, счастье, хорошее настроение и логическое завершение удачного дня. Вот так Дедушка Мороз принес мне «таблетку счастья», которая действовала еще долгие, долгие годы.

Как-то раз я нашел под елкой несколько моделек автомобилей в масштабе 1:43 с олимпийской символикой. Они до сих пор у меня сохранились, это раритет, который мы храним.

Если честно, я до сих пор верю в Деда Мороза. Ведь это чудо. Иногда так нужно верить в чудо в нашей жизни, и Дедушка Мороз под эту роль замечательно подходит!

Тимур Гильмутдинов, генеральный директор АО «Булочно-кондитерский комбинат»

— Мое детство пришлось на конец 90-х. Новый год всегда был особенным праздником, которого с большим нетерпением ждали все дети. Больше всего, конечно, запомнились на всю жизнь эмоции и подарки. Когда появилась возможность выезжать за границу, папа привез мне необычный, уникальный подарок для того времени — модель для сборки маленького автомобиля кабриолет. Это был космос, все друзья сбегались ко мне поиграть. Я был невероятно счастлив!

В новогодние праздники у нас в доме всегда было много гостей, и мы, дети, да и взрослые тоже любили танцевать под песню Валерия Леонтьева «Зеленый свет». За столом много смеха, салатов, мандаринов, и в этот день мы пили апельсиновый сок из хрустальных бокалов. Есть что вспомнить, ведь детство всегда должно быть счастливое и волшебное!

Зуфар Гаязов, президент Ассоциации рестораторов и отельеров Республики Татарстан:

— Я рос в то время, когда еще не было общепринятой традиции что-то класть под елку для всех детей. У нас была трудовая многодетная семья, жили мы небогато. Игрушек нам не дарили — в семье была главная задача нас прокормить, одеть и выучить. Папа всегда приносил елку, мы всей семьей наряжали ее немудрящими игрушками. У нас была игра: «Найди игрушку определенного цвета» — выигрывал тот, кто быстрее найдет ее на елке.

Я был в семье самый младший и мечтал, что папа купит на Новый год что-то вкусное и сладкое. Мы всегда просили торт, который в те годы был роскошью, — я ведь рассказываю про начало 1960-х годов! В Советском районе на улице Попова был магазин «Казанка» с большим кондитерским отделом, в котором продавались разнообразные торты. Мы просили у родителей торт «Сказка» — он стоил 2 рубля 28 копеек. Но каждый раз мама с папой покупали лакомство подешевле, на котором было меньше масла и декора. Он тоже был очень вкусным, конечно. И мы всегда были и будем благодарны нашим родителям, которые со своей стороны делали все, чтобы у нас было счастливое детство.

Жили мы очень дружно — когда в семье трое детей, жить всегда интереснее и дружнее. Вместе с братом и сестрой мы всегда ходили на профсоюзную елку во Дворце культуры имени Кирова — вот там нам не только показывали спектакль, но дарили подарки! Это были наборы конфет, и мы их потом растягивали на целые недели, раз в день съедали по одной конфетке, чтобы продлить удовольствие. И настоящим чудом был апельсин или мандарин, который тоже обязательно входил в такой подарок. Нам показывали интереснейшие сказки на этих утренниках — спектакль длился часа полтора, в нем играли профессиональные актеры, это было очень здорово.

Со своей стороны я хочу поздравить с наступающим Новым годом всех читателей «Реального времени» и жителей любимого нашего города, который мы считаем самым красивым на планете Земля. Мы все делаем для того, чтобы он был еще краше, интереснее и вкуснее!