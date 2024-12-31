Путин поручил проанализировать реализацию нацпроектов в 2019-2024 годах

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Президент России Владимир Путин поручил Счетной палате проанализировать итоги реализации национальных проектов в 2019–2024 годах. Об этом говорится в списке поручений по итогам Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который прошел 5 декабря.

По результатам СП должна направить рекомендации в правительство для планирования работы над новыми национальными проектами. Срок исполнения поручения — до 1 июня 2025-го.

Также правительству вместе с ЦБ и главами субъектов поручено обеспечить реализацию с 1 января новых нацпроектов, «которые станут приоритетом при формировании федерального бюджета до 2030 года».

Напомним, что до 2030 года российские власти планируют выделить более 40 трлн рублей на реализацию новых национальных проектов. Также президент Владимир Путин в свою очередь поручил правительству доработать вопросы финансирования нацпроектов до конца декабря.

