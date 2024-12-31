Ильсур Метшин поблагодарил казанцев за терпение в 2024 году

Фото: Мария Зверева

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с наступающим 2025 годом. Обращение опубликовано на сайте мэрии.

— На продолжительное время наша республика стала центром мировой политической и спортивной жизни. Подготовка к столь масштабным мероприятиям потребовала от всех нас проявления лучших профессиональных и личных качеств, мобилизации имеющихся ресурсов, — подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам Метшина, продолжалось строительство социальных объектов и жилых домов, благоустройство общественных пространств, улучшение дорожной и коммунальной инфраструктуры, реставрация объектов культурного наследия.

— Я искренне благодарю каждого из вас за терпение, проявленное во время подготовки и проведения саммита БРИКС, за ваше доверие и поддержку. Отдельно признателен вам за заботу и любовь к нашему городу — к нашему общему дому, — обратился мэр к казанцам.

В завершение мэр пожелал казанцам крепкого здоровья и радости.

Елизавета Пуншева