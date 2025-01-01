Магия Нового года в каждой строчке

«Зима на Полынной улице» — семь историй о чудесах, которые оживят ваши новогодние праздники

Фото: Екатерина Петрова

Когда снег ложится на крыши, а в воздухе витает запах мандаринов, самое время окунуться в волшебство. Сборник «Зима на Полынной улице» от издательства «Полынь» — это портал в мир, где Новый год становится настоящей магией. Семь рассказов, семь авторов и бесчисленное множество эмоций.

Магия фэнтези

Эта жажда волшебства и светлой магии особенно свойственна первому дню нового года. Все заботы остались в прошлом году, дом убран, тазик салата еще не доеден, впереди предвкушение чего-то доброго и светлого. Обычно для закрепления этого ощущения многие люди смотрят новогодние фильмы. В нашей семье — это традиционно «Один дома» на 31 декабря и «Гарри Поттер и Философский камень» на 1 января.

Именно первый фильм из цикла о мальчике-волшебнике, способном победить самое страшное зло, дает это ощущение волшебства. Гарри еще не вступил на путь борьбы, визуальный ряд киноленты не стал мрачным. Здесь только удивление от параллельно существующего мира волшебников, от необычных и ярких обитателей Косого переулка и очень-очень-очень много магии. Чарующей. Доброй. Светлой. Точно такие же ощущения остаются после прочтения новогоднего сборника «Зима на Полынной улице».

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Фэнтези и Новый год — идеальное сочетание. Именно фэнтези способно воплотить самые смелые мечты. Это жанр, в котором возможно все: оживающие снежинки, говорящие животные и духи. Как сказал дедушка одной из героинь в рассказе Снежаны Каримовой: «Северное сияние — это души умерших. И они могут забрать с собой». Новый год — это тоже фэнтези, только реальное. И авторы сборника приглашают пережить магию Нового года в семи разных историях.

Уютно, как какао с маршмеллоу

Открывает сборник рассказ А. Райнер «Переполох в закусочной». В центре сюжета — работники закусочной «Великолепная ворожба Винкинда». Сюда заглядывают в гости различные сказочные персонажи: от эльфов до циклопов. А весь переполох начинается, когда ведьмочка Эвелита предложила украсить елку не новогодними игрушками, а золотыми орехами с предсказаниями внутри, которые сама же и приготовила. Эльфийка Демси обнаружила внутри своего ореха обещание встретить «сердечного друга».

Райнер в своем рассказе создает уютную атмосферу, которая греет, словно чашка горячего какао. Закусочная становится местом, где сплетаются любовь и магия, а читатель ощущает себя частью этого мира. Эта история — как новогодний фильм, где все заканчивается хеппи-эндом, и ты улыбаешься, несмотря на суровый зимний холод за окном.

Магия норвежских фьордов

Рассказ Снежаны Каримовой «Свет, который слышно» — это история, пробирающая до слез. В лодочном сарае живет тролль Утэр, которая для обычных смертных перевоплощается в выдру. Утэр дружит с Хавёрном, он в мгновение ока может стать орлом. А еще Утэр ведет долгие разговоры с домашним духом Ниссе. И он вот-вот исчезнет, потому что дом его необитаем, и никто уже давно не кормил Ниссе жизненно важной кашей с маслом. И все вместе они ждут наступления очередного Юля, норвежского Нового года.

Неожиданно их спокойствие нарушает старушка Анна, которая приехала в покинутый всеми домик. Ниссе вспомнил, что это уже состарившаяся внучка прошлого хозяина. И приехала она неспроста. Анна знает, что это последний Юль в ее жизни. И чтобы не доставлять близким проблем и не портить праздник, отправилась в длительное для ее возраста путешествие — в домик своего дедушки.

Нет, черная тяжелая печаль внутри нее не стала меньше. Но, кажется, она сама стала чуть больше, и появилось место, которое можно было занять чем-то еще.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

«Свет, который слышно» — это пронзительно грустная, но светлая история о подведении итогов, прощании и утрате. В словах Утэр заключена главная мысль этого рассказа: «Спокойно умереть среди близких... Мне кажется, это и есть удача». Это напоминание о скоротечности жизни и ценности каждой минуты, проведенной с близкими и дорогими людьми.

Детектив в снегах

Вика Маликова переносит нас в Беларусь, где разворачивается мрачная и загадочная история «Шчодры Вечар». Этот рассказ создан по вселенной дилогии «Дети Кроноса». Белорусская нечисть оживает, чтобы напомнить: не все в Новый год бывает светлым и радостным. В деревушку Каменка к своему другу Алёксе приезжает Стефан, сын известного на весь мир ученого Григория Дрыгвича. Здесь Стефан хотел отдохнуть, провести новогодние праздники и пообщаться с другом.

Но во время празднований Шчодры Вечара пропала девочка. Стефан сразу же понял, что здесь замешана нечисть. Усугубила положение разыгравшаяся метель. «Шчодры Вечар» — это очень атмосферный фэнтези-детектив, где вместо компьютерных технологий герои используют магию, заклинания и зелья. А еще это история про преданность, смелость, доблесть и, конечно же, про добро и зло.

Притча об ангеле, рассказы о любви, призраках и магии камней

Денис Лукьянов написал трогательную притчу «Вечно хочет блага», где незнакомцы помогают друг другу обрести надежду. И начинается эта история с чувства, до боли знакомого каждому жителю мегаполиса. Довольно мрачное ощущение одиночества и покинутости в начале рассказа сменяется прощением и даже перерождением в конце.

Катерина Ром в своем рассказе «Самая длинная ночь года» продолжает тему одиночества. Эта история написана по вселенной цикла «Флориендейл». Главная героиня Анежа пытается найти чувство дома. Она срывается из южной Флоры, чтобы добраться до Ориенталя на севере, откуда Анежа родом. Но только непогода рушит все ее планы. Анежу сложно напугать снегом, поэтому она отправляется в путь и попадает в беду. «Самая длинная ночь года» — это в первую очередь история о любви, которая невероятно мило развернулась в декорациях магического мира.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Духи умерших оживают в рассказе Юлии Шляпниковой «Первый призрак», который написан по вселенной книги «Наличники». Кстати, место действия будет знакомо каждому казанцу — Старо-Татарская слобода, улица Бутлерова. Аня — необычная девочка. Она может видеть призраков, этот дар (или проклятье) передался ей от бабушки Ульяны. Бабушка же настаивала на том, чтобы девочка не разговаривала с умершим. И какое-то время Аня даже следовала ее совету, пока не встретила призрака мужчины на автобусной остановке. Шляпникова рассказывает поистине новогоднюю историю, в которой реальное и нереальное соединяется вместе, и получается настоящее новогоднее чудо.

Последняя история сборника — большой рассказ Татьяны Лакизюк «Драгомир и тайны новогоднего сияния», написанный по вселенной цикла «Хроники Драгомира». Представьте мир, который полностью состоит из драгоценных камней. Они украшают крыши домов, блестят в сердцевинах цветов и на крыльях бабочек, а также на кончиках ресниц и в прядях волос. Двойняшки Аленка и Ваня попали в Драгомир совершенно случайно, примерно так же, как Люси Певенси нашла вход в Нарнию в платяном шкафу. Конечно же, в незнакомом мире не обошлось без приключений. И конечно же, все закончилось хорошо.

«Зима на Полынной улице» — это идеальное чтение для первого дня нового года. Семь историй, семь миров, одна магия. А также невероятное ощущение, что все будет хорошо. Это то, чего нам всем очень не хватает.

Издательство: «Полынь»

Количество страниц: 280

Год: 2025

Возрастное ограничение: 12+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».