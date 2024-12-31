В ГИБДД призвали заменить водительские права с истекшим в 2022 году сроком действия

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Водительские удостоверения с истекшим в 2022 году сроком действия подлежат замене. Об этом российским водителям напомнили в ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Обновить права предстоит тем, у кого срок действия удостоверения автоматически продлился в 2022 году. Для водителей с недействительными документами надо будет пройти медкомиссию, заплатить госпошлину и получить новое удостоверение в Госавтоинспекции.



Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Решение об автоматическом продлении действия водительских прав было принято в апреле 2022 года. По нему водители, у которых срок действия удостоверений истекал в 2022 году, должны были заменить их в 2025 году. Аналогичные постановления приняты в отношении удостоверений в 2023 и 2024 годах.

Зульфат Шафигуллин