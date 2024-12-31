Рейсы в Казань из Томска и Сургута перенаправлены в Бегишево

Фото: Максим Платонов

Два авиарейса, следовавших в Казань из Томска и Сургута, были перенаправлены на запасной аэродром в Бегишево в Нижнекамске. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.

Сегодня утром в Росавиации сообщили, что в аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты.