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Рейсы в Казань из Томска и Сургута перенаправлены в Бегишево

09:25, 31.12.2024
Рейсы в Казань из Томска и Сургута перенаправлены в Бегишево
Фото: Максим Платонов

Два авиарейса, следовавших в Казань из Томска и Сургута, были перенаправлены на запасной аэродром в Бегишево в Нижнекамске. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.

Сегодня утром в Росавиации сообщили, что в аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты.

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