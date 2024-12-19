Как Татарстан придумал новый вид спорта

Общественный совет при Минспорта РТ утвердил приоритетные задачи и цели на 2025 год

Общественный совет по спорту . Фото: Михаил Захаров

Накануне в Министерстве спорта Татарстана состоялось заседание Общественного совета, в рамках которого были утверждены приоритетные цели и задачи спортивного ведомства на предстоящий 2025 год. Из 17 предложений, выдвинутых общественностью, восемь было принято в работу. Подробнее о том, что планируется сделать для развития спорта в республике — в материале «Реального времени».

«Мы должны повернуться лицом к спортивной науке»

Цели и задачи Общественного совета спорта определялись с помощью народного голосования, проведенного среди татарстанцев. Участие в обсуждении проекта приоритетных задач приняли 2 688 граждан. Общими усилиями было внесено 58 различных предложений, которые были рассмотрены соответствующими структурами спортивных ведомств. На обсуждение совета было вынесено 18 предложений, то есть практически треть из заявленного. Действующие члены ОС и эксперты выделили семь приоритетных задач.



Среди них продолжение работы по развитию спортивной инфраструктуры, проведение капитального ремонта объектов, выявление предрасположенности занятиями различными видами спорта у детей. Для осуществления третьей задачи предлагалось создать не менее одного центра раннего физического развития детей. Эта тема вызвала особый интерес у Рустема Абзалова, профессора кафедры теории и методики физической культуры, спорта и ЛФК ИФМиБ Казанского университета.

— Мы должны повернуться лицом к спортивной науке. Весь мир уже сделал это примерно с 70-х годов, именно с этого пошли и новые технологии, и обострилась проблема допинга. Так или иначе без спортивной науки не будет спортивных достижений, — бился за этот пункт спикер.

«Реальное время» ранее рассказывало об экстенсивном развитии игровых видов спорта во Франции и Австралии, Южной Корее и Японии, особенно в игровых командных видах спорта, после создания спортивных вузов. Их многочисленные команды — по баскетболу, волейболу, даже по футболу — это вершина айсберга, а в отношении Китая, например, и весь айсберг целиком, правда, уже в отношении индивидуальных видов спорта.

Сейчас ради олимпийских побед люди посвящают спорту всего себя с пяти лет, и спортивная наука им в этом должна идти в помощь, обращался к членам Общественного совета Абзалов и был услышан.



Ильдар Садриев, Халил Шайхутдинов, Раиф Вафин. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Настоящий Абзалов, — охарактеризовал пламенный спич выступающего первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов, напоминая об Абзалове номер один, легендарном декане спортфака казанского пединститута Ринате Абзаловиче Абзалове, отце Рустема Абзалова и учителе самого Шайхутдинова.

«Обеспечить спортсменов стипендией и доплатой их тренеров»

Абзалов отстоял предложение, которое в полном объеме звучит так: «Создание центра раннего физического развития детей для выявления предрасположенности занятиями различными видами спорта». Оно будет рассмотрено и на уровне федерального Министерства спорта.

Чуть споткнувшись на этом пункте и потратив на его обсуждение львиную долю времени из общего объема заседания Общественного совета, дальнейшие пункты принимали как по маслу. «Провести серию спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для участников специальной военной операции и детей-инвалидов, с привлечением не менее 1 100 человек». Члены совета проголосовали без возражений.

«Обеспечить стипендией спортсменов, показавших высокие спортивные результаты в международных и всероссийских спортивных соревнованиях, и доплатой их тренеров — не менее 900 спортсменов и 85 тренеров в год». Абсолютное единогласие.

Рустем Абзалов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Увеличить охват несовершеннолетних, занимающихся в спортивных организациях Республики Татарстан, из числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, не менее чем на 100 человек». Тут возникла заминка в том плане, можно ли, помимо членов Общественного совета, голосовать еще и экспертам. Усомнился директор гандбольного клуба «Зилант» Константин Горбунов, но, получив разрешение голосовать от председательствующего Шайхутдинова, поднял обе руки.



«Увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с общей численности населения с 63,3 до 65%». Тут поначалу посомневались, все-таки рост на 1,7 процента в масштабах республики — это более 60 тысяч человек, но заместитель министра спорта Ильдар Садриев попросил оставить этот пункт в повестке. Необходимо отметить, что Ильдар Зуфарович сам серьезно занимается спортом и в данном случае действует и личным примером. Он уверен, что новые спортивные объекты, сданные в строй в конце 2024-го и намеченные к сдаче на начало 2025-го, как раз и дадут увеличение общего количества занимающихся.

«Надеюсь, что предстоящий год Змеи будет для нас успешным»

Необходимо отметить, что Общественный совет по спорту как живой организм видоизменяется, меняя своих членов. Так, вместо Евгения Чекашова, ставшего депутатом Госсовета РТ, в Общественный совет включен старший преподаватель Поволжского университета спорта Марсель Мифтахов, ранее также занимавшийся законодательной деятельностью в Госсовете.



— Надеюсь, что предстоящий год Змеи будет для нас успешным, — резюмировал Эмир Харисов, руководитель добровольного спортивного общества «Буревестник», и в его оптимистических ожиданиях кроются воспоминания о предыдущем годе Змеи, 2013-м, когда в Казани успешно прошла международная летняя Универсиада.

Эмир Харисов и Александр Даренков. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Кстати, Эмир Ринатович задал тон мероприятию, напомнив о том, что заседание совпало с днем рождения актера, клоуна и фронтовика Юрия Никулина, с которым был знаком легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов. Сам Харисов, сын народного поэта Татарстана Рената Хариса, связал свою жизнь со спортом: как студенческим, так и такими видами спорта, как настольный теннис и брейк-данс. Он является президентом республиканской федерации, а сама федерация поднялась в число ведущих в мире.

Кстати, Татарстан в уходящем году стал регионом, который внес любопытное изменение в структуру и календарь спортивных соревнований. Дело в том, что в республике развивается дуатлон — это плавание и бег среди слабовидящих спортсменов, аналог триатлона, только без велосипедной составляющей. Две ведущие спортсменки республики своими достижениями добились того, что в России теперь будут развивать акватлон для слабовидящих спортсменов.