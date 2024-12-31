В Казани за год потратили более 31 миллиарда рублей на ремонт дворов и дорог

Фото: Максим Платонов

В Казани на ремонт дворов и дорог потратили 31,25 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

Всего за год в столице республики отремонтировали 6,5 километра на девяти участках дорог. При этом доля дорог в Казани, находящихся в нормативном состоянии, увеличилась до 85%, что соответствует плановым показателям.

взято с сайта kzn.ru

Расходы из 31,25 млрд рублей распределились следующим образом: 17,1 млрд — на строительство дорог, 10,4 млрд — на ремонт дорог и 3,75 млрд — на программу обновления дворов «Наш двор».

Также в исполкоме Казани сообщили о ликвидации 71 аварийного участка в столице Татарстана за 2024 год. Кроме этого, за год благоустроено 459 дворовых территорий.

В строительно-ремонтных работах в Казани приняли участие более 3000 человек.

Зульфат Шафигуллин