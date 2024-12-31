Татарстанцев предупредили о метели и ухудшении видимости 1 января

В республике прогнозируется сильный ветер порывами 15—17 м/с

Фото: Мария Зверева

Вечером 31 декабря, а также ночью и днем 1 января на территории Татарстана ожидается метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. В Казани такая погода возможна ночью, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Кроме того, в республике на эти даты прогнозируется сильный ветер порывами 15— 17 м/с, в Казани — ночью до 15 м/с. На дорогах снежные заносы, гололедица, ночью местами сильный снег.



Напомним, в течение 2024 года рекордно высокие температуры наблюдались по всему земному шару. Более того, в этом году средняя годовая температура впервые превысит показатель в 1,5 градуса — именно он представлен как пороговый в Парижском соглашении по климату. О том, какими могут быть последствия потепления климата — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина