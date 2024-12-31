В России до 1 мая 2025 года должны утвердить нацпроект по развитию космической деятельности

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В России должны утвердить нацпроект по развитию космической деятельности до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Об этом говорится в списке поручений президента России Владимира Путина по итогам Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который прошел 5 декабря.

Задача поручена правительству России и Роскосмосу. Будущий нацпроект должен определять задачи, мероприятия, целевые показатели и ожидаемые результаты развития отрасли. Срок исполнения поручения истекает 1 мая 2025 года.

В начале декабря глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказывал, что создание нацпроекта по развитию космической деятельности России близко к завершению. В рамках его реализации предполагается выделение средств в диапазоне от 500 до 750 млрд рублей.

— Он практически сверстан и обсужден. Под руководством первого заместителя председателя правительства согласованы все ключевые моменты, и проект готов для представления президенту, — добавил глава Роскосмоса.



