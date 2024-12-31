США ввели санкции против двух граждан России и Центра геополитических экспертиз

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Минфин США ввел санкции в отношении российского некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» и двух россиян. Об этом сказано в сообщении ведомства.

Под ограничения попали два гражданина России: Валерий Коровин и Олеся Менделеева. Кроме того, рестрикции ввели против базирующегося в Москве «Центра геополитических экспертиз».

Санкции США по линии Минфина предполагают заморозку активов, находящихся под юрисдикцией страны. Кроме того, запрещаются любые финансовые операции с лицами и организациями из ограничительного списка, напомнило РИА «Новости».

Недавно Европейский союз ввел новые санкции против экс-министра экономики Татарстана, главы Мордовии Артема Здунова, замгендиректора «Газпром-медиа» Тины Канделаки, политолога Тимофея Бордачева, руководителей крупных компаний, таких как «Газпром флот» и «Газстройпром».

Галия Гарифуллина