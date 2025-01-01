Транзит российского газа в Европу через Украину полностью остановлен

Фото: Максим Платонов

Транзит российского газа в Европу через Украину полностью остановился в 08.00 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

Напомним, как сообщал «Газпром», в связи с отказом Украины продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу холдинг лишился возможности подавать топливо этим маршрутом.

— 1 января 2025 года в 8.00 мск завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов: соглашения между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» на организацию транспортировки российского газа через территорию Украины и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС России и Украины — ПАО «Газпром» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины». В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения «Газпром» был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины. С 8.00 мск подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется, — говорится в сообщении.

Остановка транзита газа через Украину в Европу будет иметь последствия для ЕС, считает премьер Словакии Роберт Фицо. Он заявил об этом в видеообращении на странице в Facebook*.

— Это будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России, — уверен он.

Напомним, президент России Владимир Путин во время декабрьской пресс-конференции заявил, что контракт на транзит российского газа через Украину уже не будет продлен. Тем не менее он выразил уверенность в том, что «Газпром» справится с этой ситуацией. Основными потребителями российского газа в Европе являются Венгрия и Словакия.



Галия Гарифуллина