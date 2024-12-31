В Татарстане диспансеризация стартует 4 января

Фото: Максим Платонов

Татарстанцы смогут пройти диспансеризацию с 4 января 2025 года. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин. В этот же день свою работу возобновят поликлиники.

По его словам, в этом году диспансеризацию смогут пройти татарстанцы, родившиеся в 2007, 2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986 и 1983 годах и все граждане старше 40 лет. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Напомним, в этом году удалось охватить диспансеризацией 1,2 млн татарстанцев — именно эту цифру установили в плане. В следующем году это количество необходимо увеличить до 1,4 миллиона.

Елизавета Пуншева