В России выявили рекордную сумму перевода мошенникам в размере 180 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В 2024 году в России зафиксировали рекордный случай мошенничества: один гражданин перевел на счета злоумышленников 180 миллионов рублей. Об этом сообщили в ТАСС.

По информации ведомства, данные о размерах ущерба для каждого потерпевшего не собираются, что затрудняет определение самой крупной суммы. Однако этот случай стал ярким примером серьезных потерь, связанных с хищениями, совершенными с использованием информационно-коммуникационных технологий.

МВД также уточнило изменения в методах работы мошенников. Если ранее злоумышленники фокусировались на количестве звонков и непосредственном хищении средств, то сейчас они активно координируют действия потерпевших.

Преступники вовлекают людей в схемы, связанные с продажей движимого и недвижимого имущества, а также оформлением кредитов и займов в микрофинансовых организациях.

Напомним, МВД Казани предупредило жителей о новых схемах деятельности мошенников. Жительнице столицы Татарстана поступил звонок от женщины, представившейся сотрудницей поликлиники. Звонившая предложила записаться на диспансеризацию и попросила номер СНИЛСа. Не подозревая о мошеннической схеме, девушка предоставила свои данные.



Анастасия Фартыгина