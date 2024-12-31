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В Красноярском крае ввели запрет на использование пиротехники до 8 января

10:43, 31.12.2024
В Красноярском крае ввели запрет на использование пиротехники до 8 января
Фото: Реальное время

В Красноярском крае запретили фейерверки и иные пиротехнические изделия с 31 декабря по 8 января. Соответствующий указ подписан губернатором региона Михаил Котюков.

Ограничения введены на использование пиротехнических изделий, в том числе организациями и индивидуальными предприятиями.

— Документ принят в целях обеспечения общественной безопасности, а также предотвращения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан, — говорится в заявлении пресс-службы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из-под запрета выведена продукция первого класса опасности — хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

На днях МЧС России предложили ограничить продажу пиротехники детям через маркетплейсы.

Напомним, 40% жителей Казани обеспокоены последствиями использования пиротехники в новогодние праздники. Таким образом, столица Татарстана оказалась на четвертом месте в рейтинге наиболее опасающихся фейерверков городов России, уступив Новосибирску, Перми и Нижнему Новгороду.

Зульфат Шафигуллин

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