В Красноярском крае ввели запрет на использование пиротехники до 8 января
В Красноярском крае запретили фейерверки и иные пиротехнические изделия с 31 декабря по 8 января. Соответствующий указ подписан губернатором региона Михаил Котюков.
Ограничения введены на использование пиротехнических изделий, в том числе организациями и индивидуальными предприятиями.
— Документ принят в целях обеспечения общественной безопасности, а также предотвращения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан, — говорится в заявлении пресс-службы.
Из-под запрета выведена продукция первого класса опасности — хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
На днях МЧС России предложили ограничить продажу пиротехники детям через маркетплейсы.
Напомним, 40% жителей Казани обеспокоены последствиями использования пиротехники в новогодние праздники. Таким образом, столица Татарстана оказалась на четвертом месте в рейтинге наиболее опасающихся фейерверков городов России, уступив Новосибирску, Перми и Нижнему Новгороду.
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