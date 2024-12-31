Пожар в садовом доме под Набережными Челнами унес жизнь пенсионера

Фото: Динар Фатыхов

В садовом товариществе «РИЗ-1» Тукаевского района произошел трагический инцидент: в результате пожара погиб 69-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание, охватившее площадь 24 квадратных метра. При разборе сгоревших конструкций было найдено тело, предположительно, владельца дома.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. В настоящее время специалисты устанавливают точные обстоятельства происшествия



Анастасия Фартыгина