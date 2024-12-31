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В Казани автоинспекторы поздравили водителей без нарушений с Новым годом

15:21, 31.12.2024
В Казани автоинспекторы поздравили водителей без нарушений с Новым годом
Фото: Максим Платонов

Сотрудники Госавтоинспекции Казани провели необычную акцию, поздравляя водителей, которые в течение 2024 года не нарушали правил дорожного движения. Вместе с полицейским Дедом Морозом они вручили благодарственные письма и новогодние пожелания тем, кто соблюдал ПДД.

— Мы решили отметить водителей, которые ни разу не нарушили ПДД в уходящем году. Это наш способ выразить благодарность и пожелать безопасного пути в новом, 2025 году, — подчеркнул важность данной инициативы начальник Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.

Для получения подарка от инспекторов водители должны были соответствовать нескольким критериям:

  • не иметь лишений прав:
  • не допускать нарушений ПДД в 2024 году;
  • иметь действующий полис ОСАГО и диагностическую карту.

Автоинспекторы также призвали казанцев и гостей города соблюдать правила дорожного движения в преддверии новогодних праздников. Командир полка ДПС Казани подполковник полиции Дамир Мингазов напомнил о важности внимательности пешеходов и предостерег от управления автомобилем в состоянии опьянения.

Анастасия Фартыгина

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