Российские ПВО сбили 68 украинских беспилотников за ночь

Фото: Реальное время

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 68 БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно сообщению ведомства, 25 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, 17 — над Крымом, 11 — над Краснодарским краем. Кроме того, 10 беспилотников уничтожены над Смоленской областью, 2 — над Тверской, и по одному — над Ростовской, Курской и Калужской областями.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал о том, что ПВО отразила атаку украинских БПЛА в Ярцевском районе, где на территории нефтебазы в результате падения обломков беспилотника произошел разлив топлива и возгорание ГСМ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал об отражении атаки БПЛА и морских дронов ВСУ в акватории Черного моря.

