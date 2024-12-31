Камчатка и Чукотка первыми в России встретили новый, 2025 год

Фото: скриншот видео с трансляции Первого канала

Жители Камчатки и Чукотки стали первыми в России, кто встретил новый, 2025 год, отмечая праздник на девять часов раньше центральной части страны. Празднование началось в 15.00 по московскому времени, когда часы пробили полночь на восточном побережье.

В этот момент президент Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля. Он подчеркнул, что стране предстоит решить множество задач, однако уже достигнутые успехи вызывают гордость.

Глава государства пожелал благополучия и процветания как всей России, так и каждому гражданину.

Анастасия Фартыгина