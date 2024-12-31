Камчатка и Чукотка первыми в России встретили новый, 2025 год
Жители Камчатки и Чукотки стали первыми в России, кто встретил новый, 2025 год, отмечая праздник на девять часов раньше центральной части страны. Празднование началось в 15.00 по московскому времени, когда часы пробили полночь на восточном побережье.
В этот момент президент Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля. Он подчеркнул, что стране предстоит решить множество задач, однако уже достигнутые успехи вызывают гордость.
- Глава государства пожелал благополучия и процветания как всей России, так и каждому гражданину.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.