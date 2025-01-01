Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -7 градусов
В отдельных районах обещают метель
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Днем возможен небольшой, местами умеренный снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.
В отдельных районах метель. Ветер западный, северо-западный 7—12 м/с, местами с порывами 15—17 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -2 до -7 градусов. На дорогах снежные заносы, местами гололедица.
В Казани прогнозируется -4... -6 градусов, без существенных осадков. На дорогах снежные заносы, местами гололедица.
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