«Ирония судьбы» по-дагестански

«Большая Суета» Ислама Ханипаева — махачкалинская новогодняя сказка для взрослых

Фото: Екатерина Петрова

Под Новый год, когда каждый надеется на чудо, в центре Махачкалы разворачивается история, которая трогает до глубины души. Автор романа «Большая Суета» Ислам Ханипаев создал одновременно смешную, трогательную и глубокую историю. Это книга о дереве. О людях. О нас. И о том, как добро может победить зло, даже если это кажется невозможным.

Дагестан как зеркало России

На главной площади Махачкалы растет трехсотлетний бук — самый большой в Европе. Но даже такое величие не спасает его от планов местных властей, решивших построить на этом месте бизнес-центр. Дерево, названное местными жителями «Большая Суета», становится эпицентром борьбы. Несколько совершенно разных людей оказываются объединенными одной целью — спасти бук. Среди них: Шамиль, которого называют «террористом», активистка Валерия, тренер по борьбе Муртуз, театральный актер Юсуп, блогерша Натали и старик, теряющий память. Каждый из них несет свой груз боли, надежд и сомнений.

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С первых страниц книга окунает нас в атмосферу предновогодней Махачкалы. Серость города контрастирует с теплом людских историй. Ханипаев пишет о родном городе с любовью и иронией, подшучивает над привычками дагестанцев, но также открыто говорит о проблемах региона и всей страны.



Автору удается избежать морализаторства. Он балансирует на грани между легкой сатирой и глубокими размышлениями.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Каждый герой романа — это маленький мир. Их пути пересекаются у дерева, но мотивы у всех разные. Шамиль, например, в прошлом спортсмен, а теперь — потерянный человек, который пытается найти себя. Его конфликт с активисткой Валерией раскрывает множество социальных противоречий:

Спортом сельская молодежь занимается, потому что ничего другого нет у нас. Потому что это самый быстрый способ добиться успеха. Подрался — получил деньги, славу, любовь, тысячи подписчиков. А хотите ученых — разберитесь с образованием. Вы нападаете на простой народ, Валерия, потому что вам кажется, что у нас у всех одинаковые возможности. Но они не одинаковые.

Тренер по борьбе Муртуз поражает своей простотой и жизненной мудростью. Его требования к «мирным переговорщикам» вызывают смех:

— На меня, женщина, влияет пустой живот! — возмутился Муртуз. — Я требую курицу на углях, два лаваша, лук, чтобы помещался в мой мущинский кулак, — он показал ей тот самый мущинский кулак, и, справедливости ради, кулак на самом деле выглядел довольно мущинисто, — и чеснок, количество на их усмотрение!

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Но за этим юмором скрывается глубокая правда: герои пытаются удержать последнюю точку опоры в своей жизни. Бук становится символом надежды, утраченной в суете современной жизни.

Смешно до слез: юмор и горечь

Ислам Ханипаев умеет говорить о серьезных вещах легко. В его романе обсуждаются проблемы коррупции, сексизма, социальной несправедливости, но все это подается через юмор. Смеяться, чтобы не плакать. Особенно это видно в описании привычек дагестанцев:

Дагестанцы вообще народ категоричный, и наша история еще не раз это продемонстрирует. Если нас, дагестанцев, припрут, мы готовы идти до конца, иногда вопреки тяготам, иногда вопреки здравому смыслу. Что поделать... такой мы народ. Мы вообще любим все абсолютное, ультимативное.

Отдельного упоминания заслуживает пародия на российскую действительность — передача «Особый путь отдельной цивилизации» с ведущим Владом Киселькой. Это сатирическое зеркало современного телевидения, высмеивающее пропаганду и манипуляции.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В финале герои меняются. Эти несколько дней борьбы за бук помогают им увидеть себя и свою жизнь с другой стороны. Они учатся понимать друг друга и находить общий язык, несмотря на различия. История про спасение дерева трансформируется в историю о человечности, добре и любви. Роман Ханипаева — это напоминание о том, что мы все способны на большее. Что даже в мире, полном несправедливости, добро может победить.

«Большая Суета» читается как готовый сценарий для фильма. Представьте себе ленту, где герои проходят путь от безразличия к сплоченности, от отчаяния к надежде. Атмосфера предновогодней сказки делает роман универсальным. Если бы эту книгу экранизировали, она могла бы стать таким же новогодним хитом, как «Ирония судьбы, или С легким паром!» — только с дагестанским колоритом.

Издательство: «Альпина Проза»

Количество страниц: 424

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».