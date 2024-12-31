Сегодня в Татарстане ожидаются умеренные осадки и до -4 градусов

Местами возможны метель и гололед

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Возможны небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, мороси. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.

Местами метель и гололед. Ветер южный, юго-западный 7—12 м/с, местами с порывами до 15—20 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до -4 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная, накат.

В Казани прогнозируется 0... -2 градуса. Возможны снег, мокрый снег, морось.



Галия Гарифуллина