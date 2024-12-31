Индексация пенсий в 2025 году коснется 9 млн работающих пенсионеров

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Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2025 году коснется около 9 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

— Что касается индексации, то коэффициент используется 7,3%, это прогнозный индекс инфляции. Но у правительства есть право доиндексировать пенсии, и я надеюсь, что этим правом правительство воспользуется, когда уже подсчитают, какая разница между прогнозом и реальной инфляцией, — сказал он.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам. До этого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года.

Напомним, в феврале 2025 года пенсионеры в России также получат дополнительное увеличение страховых пенсий, проиндексированных с 1 января, до уровня фактической инфляции 2024 года. Дополнительная мера затронет около 37 млн пенсионеров по всей стране, которые получат увеличенные выплаты за февраль и доплату за январь.