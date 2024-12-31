Эксперты России будут участвовать в расшифровке черных ящиков самолета AZAL

Фото: Максим Платонов

Специалисты из России, Казахстана и Азербайджана будут участвовать в расшифровке черных ящиков разбившегося самолета Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). По информации военно-воздушных сил Бразилии, для этой задачи каждая из стран направит по три эксперта.

Черные ящики самолета прибудут в Бразилию сегодня, 31 декабря. В соответствии с международными нормами Центр расследования и предоставления авиационных происшествий (CENIPA) примет представителей Казахстана, Азербайджана и России для наблюдения за процессом расшифровки данных.

Специалисты смогут использовать трехмерную анимацию в виртуальной реальности, что позволит им точно установить параметры полета, включая траекторию, скорость, высоту и работу систем управления.

Напомним, что 25 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа: самолет Embraer 190AR, следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых россиян, а 29 человек получили травмы и были госпитализированы.

Кроме того, авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) уточнила, что предварительной причиной крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, стало «физическое и техническое внешнее воздействие» в небе над Россией. В связи с этим правительство Азербайджана ужесточило правила пребывания для российских граждан.



Анастасия Фартыгина