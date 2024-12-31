Медведев назвал 2024 год периодом серьезных испытаний

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал 2024 год временем серьезных испытаний для страны. Обращение к россиянам он опубликовал в своем телеграм-канале.

— Дорогие друзья, завершается 2024 год. В нашей памяти он останется и как год очень серьезных испытаний, и как год серьезных достижений, — написал он.

Также он поздравил россиян с наступающим новым годом:

— Вместе мы — огромная сила, нас не сломить никому. Наперекор любым трудностям и угрозам мы сохраняем и укрепляем самое главное — единство и сплоченность нашего многонационального народа, вкладываем особый смысл в понятие «патриотизм». Он находит зримое воплощение в конкретных делах.

Елизавета Пуншева