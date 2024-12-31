На Кубани создадут рабочую группу для эффективной очистки грунта от мазута

Фото: Максим Платонов

На Кубани формируется специальная рабочая группа, задача которой — разработать эффективные методы очистки грунта, загрязненного нефтепродуктами, с пляжей Анапы и Темрюкского района. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.

Группа будет состоять из ученых Кубани и Москвы, имеющих опыт в ликвидации нефтяных загрязнений. Основная цель — систематизировать существующие технологии и выбрать наиболее эффективные решения для очистки вывезенного с пляжей песка и галечных участков, загрязненных топочным мазутом марки М100.

В рамках работы группы специалисты будут искать методы, которые можно будет быстро внедрить в промышленных масштабах, с учетом конкретных сроков реализации. Оперативный штаб подчеркивает важность скорейшего выбора оптимальных технологий для решения проблемы загрязнения на побережье Краснодарского края.

Напомним, что в середине декабря в Керченском проливе произошло крушение двух российских танкеров, что привело к экологической катастрофе и разливу мазута, который загрязнил пляжи протяженностью до 50 км.



«Реальное время» опросило очевидцев и волонтеров, которые участвуют в ликвидации катастрофы, и узнало у токсиколога, какие последствия ждут местных жителей. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина