Абдулла Апанаев: основание «Восточного клуба», удачная женитьба и попытка эмигрировать

Жизнь и трагическая кончина выдающегося татарского предпринимателя-мецената

Фото: из архива Льва Жаржевского ( facebook.com/dikobr

Одним из самых известных татарских меценатов начала XX века был Абдулла Апанаев, происходивший из знатного купеческого рода. Замдиректора Института истории им. Ш. Марджани Радик Салихов в колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает о непростой судьбе этого человека.

Потомственный купец

Успешный предприниматель, щедрый благотворитель и общественный деятель Абдулла Юсупович Апанаев родился в 1873 году в семье крупного торговца и владельца недвижимости.

Эта ветвь большого и древнего рода происходила от одного из первых татарских гильдейских купцов, потомственного почетного гражданина — Мусы Исмагиловича Апанаева (1761—1826), владевшего кожевенным заводом и лавкой в китайском ряду Гостиного двора. Он одним из первых среди мусульман Казани начал занимать выборные должности в городских органах управления. В 1788 году был судьей словесного суда, а в 1809 году — заседателем уголовной палаты.

Ведя широкую торговлю в Китае, Средней Азии, европейской России, предприниматель стал обладателем солидного капитала, который позволил жить роскошно, в особняке на Захарьевской (ныне ул. Каюма Насыри, 37, дом снесен), не уступавшем русским дворянским гнездам, а также заниматься благотворительностью. В 1808 году М.И. Апанаев построил кирпичную мечеть в Новотатарской слободе (ныне ул. Гафури, 67) в память о своей покойной дочери Зубайде.

Семья Апанаевых. Архивное фото

После смерти купца основными его наследниками стали братья: Мухамед (1804—1880) и Абдулкарим (1813—1873).



Мухамед Апанаев, живший в отцовском доме на Захарьевской улице, так же с успехом занимался коммерцией и считался одним из самых богатых людей татарской Казани. Его сын Мухамедюсуп (1803–1833) продолжил семейные традиции, являясь купцом первой гильдии. Ему принадлежала крупнейшая на Сенной площади гостиница «Апанаевское подворье». У него в браке с Бибиасьмой Исхаковной Юнусовой был единственный сын Мухаметабдулла, дочери Бибихадича, Бибизухра. Всем своим детям предприниматель дал хорошее домашнее образование.

Абдулла Апанаев с детства посещал занятия знаменитого Апанаевского медресе, его учителем и наставником был известный богослов Абдулгаллям Салихов. В семье Апанаевых царил культ книги. Несколько поколений этого рода собирали древние рукописи, не жалея на это никаких средств.

Торговля и благотворительность

Занятия международной торговлей позволяли осваивать разные языки. Апанаевы хорошо говорили по-русски, на арабском и многих тюркских языках, понимали китайский. Конечно, основным занятием молодого Абдуллы Апанаева была коммерция. Он управлял фамильной недвижимостью, заведовал всеми делами в фирме отца.

После женитьбы на дочери купца первой гильдии Мухаметзяна Казакова Зулейхе он начал вести коммерцию вместе с новыми родственниками, выступив 7 ноября 1905 года в качестве одного из учредителей Торгового товарищества на вере под фирмой «Торгово-Промышленное Товарищество Апанаевы и Казаковы».

Удачливый предприниматель Абдулла, кроме недюжинной коммерческой хватки, отличался еще и огромной общественной активностью. Будучи гласным Городской думы, купец успевал работать в четырех комиссиях при Городской управе, являлся членом Губернского присутствия по госналогу с недвижимости, почетным членом Губернского попечительства детских приютов.

В 1913 году Абдулла Апанаев выступил с очень интересной инициативой. Он предложил создать национальный музей, фонды которого бы составили древние книги, рукописи и другие реликвии, сохранившиеся в старинных татарских семьях Казани. Известно, что А. Ю. Апанаев проявлял живейший интерес к развитию национального просвещения и культуры. Именно по его совету и, очевидно, не без его помощи первая татарская библиотека «Китапханаи Исламия» и библиотека «Восточного клуба» стали систематически пополняться новыми изданиями и произведениями русской классики.

Вообще, его можно назвать одним из главных инициаторов создания в Казани «Восточного клуба». Он первым подписал прошение на имя губернатора и использовал весь свой авторитет во властных кругах, чтобы поскорее утвердить устав организации. Большое внимание уделял купец вопросам национального образования. Являясь членом училищной комиссии Казанского уездного земства, А. Апанаев ратовал за сохранение национального характера русско-татарских школ и преподавание в них наряду со светскими предметами и русским языком мусульманского вероучения и родного языка. В 1913 году он вместе с фабрикантом Салихом Губайдуллинным (отцом историка Газиза Губайдуллина) ходатайствовал перед губернатором о разрешении открыть сбор добровольных пожертвований на «устройство в Казани особой мусульманской женской гимназии». Занимался предприниматель традиционной для рода Апанаевых благотворительностью: в 1916 году купец пожертвовал на нужды 2-й соборной мечети Казани принадлежавший ему земельный участок площадью 40 десятин, который находился у деревни Зюзино Спасского уезда.



Семья купцов Казаковых. Фото posredi.ru

Трагедия после революции

Дочь Абдуллы Апанаева Гайша одной из первых среди мусульманок получила высшее медицинское образование. Она считалась самой красивой девушкой татарской Казани. Известный писатель, поэт и ученый Гали Рахим перед предложением ей руки и сердца написал в честь невесты стихотворение «Кукушка». Первый татарский композитор Султан Габаши создал на эти слова проникновенный татарский романс, ставший классикой национальной музыкальной культуры. Гайша Апанаева, обладавшая хорошим голосом, исполнила его первой на одном из литературно-музыкальных вечеров.

После революции жизнь Абдуллы Апанаева и его семьи была полностью разрушена. Дом, в котором жили несколько поколений рода, конфискован. Капиталы экспроприированы. К счастью, сын Якуб успел до расправы эмигрировать в Турцию. За попытку перехода границы Абдулла Апанаев был арестован и осужден в 1931 году на 5 лет лагерей. Едва, вернувшись из заключения, был вновь арестован, приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 28 сентября 1937 года в Казани.

Его зять, Гали Рахим, также подвергся репрессиям. Дочь Абдуллы Юсуповича Гайша вышла повторно замуж за известного ученого и общественного деятеля Наджиба Хальфина. Они жили в Баку. Но и здесь пришла беда. Наджиба Хальфина тоже арестовали, и он погиб в тюрьме. Гайша Апанаева, оставшись одна, вернулась в родные края и работала врачом в сельской глубинке.



Фото из архива Льва Жаржевского (facebook.com/dikobr)





Радик Салихов