Российских заключенных лишили выплаты за подписание контракта с Минобороны

Фото: Динар Фатыхов

Правительство изменило порядок единовременных выплат за подписание контракта с Минобороны для службы в зоне специальной военной операции. С 1 января, согласно постановлению, вознаграждение не полагается тем, кто отбывает тюремный срок.

Напомним, с нового года в Татарстане единовременная выплата военнослужащим при заключении контракта с Минобороны России составит 2,2 млн рублей.

Данная сумма складывается из нескольких составляющих: 1,5 млн рублей выплат от правительства Татарстана, 400 тысяч рублей от Минобороны и до 300 тысяч рублей от муниципалитетов Татарстана.