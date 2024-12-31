Министр транспорта Татарстана заявил о проблемах на отремонтированных дорогах

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане необходимо в кратчайшие сроки отремонтировать дороги, которые пострадали от интенсивной эксплуатации большегрузным транспортом. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

По словам Ханифова, значительная часть дорожного покрытия была повреждена из-за большегрузов и для его восстановления потребуется большой объем работ.

— Мы достаточно много попортили дорог, то есть большегрузы. Интенсивная эксплуатация привела к тому, что нам нужно ускоренными темпами, буквально за год-два, их отремонтировать, — сообщил министр.



Кроме того, в планах министерства развитие новых транспортных направлений. Ханифов подчеркнул важность вывода больших грузопотоков из центра Казани и Набережных Челнов, создания специальных хабов для распределения грузов.

Он также уточнил необходимость создания перехватывающих центров, которые обеспечат взаимодействие различных видов транспорта, включая речной и железнодорожный.

— На эти все вещи будут направлены основные усилия в дорожном строительстве и в развитии транспортной системы республики, — заключил министр.

Напомним, что с 11 января в Казани начнут взимать плату за проезд по Вознесенскому тракту, сообщил журналистам на проходящем в Кабмине брифинге Ханифов.



Анастасия Фартыгина