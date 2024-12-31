В России создадут справочник по национальным проектам к маю 2025 года

Фото: Михаил Захаров

В России будет выпущен новый справочник, посвященный национальным проектам, в котором будут подробно изложены их цели, задачи и показатели. Это решение было принято по поручению президента России Владимира Путина.

Разработкой справочника займутся Национальный центр «Россия» совместно с правительством. Ожидается, что работа над изданием завершится к 1 мая 2025 года, что позволит сделать информацию о национальных проектах более доступной для граждан и организаций.

Напомним, что Путин поручил Счетной палате проанализировать итоги реализации национальных проектов в 2019–2024 годах. Срок исполнения поручения — до 1 июня 2025-го.



Анастасия Фартыгина