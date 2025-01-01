2 января татарстанцев ожидают сильный ветер и метель

Кроме того, жителей республики предупредили о сильной гололедице, накате на дорогах

Фото: Владимир Васильев

Ночью и днем 2 января на территории Татарстана местами ожидаются сильный ветер порывами 15—20 м/с и метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Кроме того, татарстанцев предупредили о сильной гололедице, накате на дорогах. В Казани прогнозируется ветер порывами до 15 м/с. Ночью и утром 2 января возможны метель и гололед.

Напомним, вчера татарстанцев предупредили о метели и ухудшении видимости 1 января. На дорогах ожидались снежные заносы, гололедица, ночью местами сильный снег.

Галия Гарифуллина