2 января татарстанцев ожидают сильный ветер и метель
Кроме того, жителей республики предупредили о сильной гололедице, накате на дорогах
Ночью и днем 2 января на территории Татарстана местами ожидаются сильный ветер порывами 15—20 м/с и метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
Кроме того, татарстанцев предупредили о сильной гололедице, накате на дорогах. В Казани прогнозируется ветер порывами до 15 м/с. Ночью и утром 2 января возможны метель и гололед.
Напомним, вчера татарстанцев предупредили о метели и ухудшении видимости 1 января. На дорогах ожидались снежные заносы, гололедица, ночью местами сильный снег.
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