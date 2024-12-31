Россияне в 2024 году активнее всего брали кредиты на автомобили, жилье и ремонт

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году россияне активно оформляли кредиты, при этом наибольшее внимание уделяется финансированию покупки автомобилей и жилья, а также их ремонту. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Средняя сумма потребительского кредита, которую планируют взять граждане, составляет 550 тыс. рублей. Для ипотечных кредитов этот показатель достиг 7,2 млн рублей, а желаемый лимит по кредитным картам составляет в среднем 350 тыс. рублей.

Согласно информации, предпочтения заемщиков меняются в зависимости от времени года. Весной россияне чаще всего оформляют кредиты для покупки автомобилей и дач, летом — для организации свадеб и строительства, осенью — для учебы и лечения, а зимой — для ремонта.

Напомним, что Центробанк России сообщил, что объем льготной ипотеки в начале декабря сохраняется на уровне ноября, составив примерно 118 млрд рублей за первые три недели месяца.



Анастасия Фартыгина