В новогоднюю ночь в Татарстане родилось 66 детей

Фото: Динар Фатыхов

За новогоднюю ночь в Татарстане родилось 66 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Первым ребенком, который появился на свет в Татарстане в ночь на 1 января, стал мальчик. Он родился в перинатальном центре городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова в Казани в 00.05.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Вес — 3 480 г, рост — 54 см, 8 баллов по шкале Апгар. Врачи оценивают состояние здоровья новорожденного как хорошее, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, за 11 месяцев 2024 года в Татарстане зарегистрировали 32,1 тысячи новорожденных, что свидетельствует о снижении рождаемости по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году уровень рождаемости составил 9,1 на тысячу жителей, тогда как в 2024 году этот показатель снизился до 8,8.

Галия Гарифуллина