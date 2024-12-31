Михаил Дегтярев назвал Паралимпийские игры в Париже главным спортивным событием года

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выделил успешное выступление российских спортсменов на Паралимпийских играх в Париже как главное спортивное событие 2024 года. Об этом сообщили на «Матч ТВ».

Он напомнил, что паралимпийцы, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

Дегтярев подчеркнул, что успех российских паралимпийцев стал результатом их упорства и преодоления значительных трудностей на пути к соревнованиям. Команда проявила выдающиеся способности, что привело к впечатляющим результатам на Играх.

— Не зря их недавно наградили в Кремле, — добавил министр, акцентируя внимание на значимости этих достижений среди других побед в уходящем году.

Напомним, Минспорт и Олимпийский комитет России (ОКР) окажут полную поддержку всем российским спортсменам, которые смогут квалифицироваться для участия в зимней Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортино-д’Ампеццо.



Анастасия Фартыгина