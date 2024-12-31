Министр спорта Дегтярев назвал Путина лучшим спортсменом 2024 года в России

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что президент страны Владимир Путин является для него лучшим спортсменом 2024 года. Это заявление он сделал в интервью «Матч ТВ».

Дегтярев, который занял пост министра спорта в мае 2024 года и в декабре стал президентом ОКР, подчеркнул, что Путин вдохновляет россиян на спортивные достижения и активно поддерживает отечественный спорт.

— Для меня — Владимир Владимирович Путин. Он нас всех вдохновляет на победы, поддерживает и опекает российский спорт. Наш президент очень хорошо в нем разбирается. Для нас Путин — главная опора при своей работе, — сказал министр.

Напомним, что Минспорт и Олимпийский комитет России (ОКР) окажут полную поддержку всем российским спортсменам, которые смогут квалифицироваться для участия в зимней Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортино-д’Ампеццо.



Анастасия Фартыгина