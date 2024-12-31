В Южной Корее проверят качество самолетов на базе Boeing 737-800

В Южной Корее проведут специальную проверку безопасности самолетов на базе американского Boeing 737-800. Об этом сообщается в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.



— Вчера Министерство обороны Южной Кореи распорядилось провести специальные меры безопасности на всех уровнях подразделений для предотвращения возможных инцидентов, связанных с самолетами Boeing и другими воздушными судами, — говорится в заявлении южнокорейских властей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Проверки начнут после инцидента с самолетом данной модели авиакомпании Jeju Air 29 декабря. Рейс из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком потерпел крушение при посадке в корейском аэропорту. В результате аварии выжили лишь двое.



Уточняется, что военные Южной Кореи осмотрят все самолеты в стране, созданные на базе Boeing 737-800. Под проверку попадут и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Peace Eye.

Напомним, 14 декабря в Южной Кореи объявили импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю, приостановив его полномочия на посту президента.

Зульфат Шафигуллин