Брэд Питт и Анджелина Джоли завершили развод после восьми лет разбирательств

Фото: скриншот из фильма "Мистер и Миссис Сми"

Актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись, подписав бумаги о разводе 30 декабря, об этом сообщил журнал People. После долгих судебных тяжб, длившихся восемь лет, пара наконец достигла соглашения по условиям завершения бракоразводного процесса.

Адвокат Джоли, Джеймс Саймон, уточнил, что актриса чувствует облегчение от завершения этой главы своей жизни, хотя и испытывает усталость от затянувшегося конфликта.

Питт и Джоли поженились в 2014 году во Франции после нескольких лет совместной жизни, однако в 2016 году актриса подала на развод. Формально их брак был расторгнут в 2019 году, но вопросы раздела имущества и опеки над шестью детьми оставались нерешенными.

Одним из спорных активов был виноградник «Шато Мираваль» в Провансе, приобретенный парой в 2008 году. Обе стороны обвиняли друг друга в нарушении условий обращения с этим имуществом. Теперь достигнутое соглашение должно быть одобрено судом, однако детали сделки пока не раскрываются.

Анастасия Фартыгина