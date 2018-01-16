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Шигабутдин Марджани: потомственный имам, триумфальное возвращение на родину и удары судьбы

07:00, 16.01.2018 27

Колонка историка к 200-летию исламского богослова

Шигабутдин Марджани: потомственный имам, триумфальное возвращение на родину и удары судьбы Фото: Олег Тихонов

Сегодня исполняется 200 лет выдающемуся татарскому богослову Шигабутдину Марджани (1818—1889). В этот день Духовное управление мусульман Республики Татарстан проводит памятную встречу у могилы просветителя на Новотатарском кладбище Казани. В преддверии юбилея исламского ученого замдиректора Института истории им. Ш. Марджани, наш колумнист Радик Салихов, подготовил для «Реального времени» авторскую колонку об этом мусульманском деятеле.

Из рода имамов

Шигабутдин бин Багаутдин аль-Марджани (1818—1889) происходил из древней и уважаемой семьи мусульманских священнослужителей, родословная которой уходила далеко в глубь столетий. Предки будущего имама жили в деревнях Комургузя и Марджан, что в Заказанье. Отсюда и тахаллус «аль-Марджани», то есть выходец из аула Марджан. Однако родился он 16 января (по новому стилю) 1818 года в деревне Ябынчы Казанского уезда (ныне Атнинский район РТ) в семье указного муллы.

Его отец Багаутдин бин Субхан бин Абдулкарим бин Габдельттавваб бин Габдельгани бин Габделькутдус аль-Марджани бин Ядаш бин Ядкар бин Гумер хаджи, окончивший в свое время бухарское медресе «Турсуния», в 1814—1821 годы служил здесь приходским муллой. В 1821 году он переехал в деревню Ташкичу того же уезда, где стал исполнять обязанности имам-хатиба в мечети и преподавать в медресе. В стенах этого учебного заведения под началом своего отца Шигабутдин Марджани получил начальное богословское образование и некоторое время помогал в обучении младших шакирдов.

Уже в этот период он пытался выработать собственный метод преподавания и даже написал на его основе специальный учебник. Однако полностью раскрыть свои педагогические таланты в сельском медресе ему так и не удалось. Юноша, показавший удивительные способности и горячее желание постичь духовные богатства ислама, отправился на учебу в прославленные среднеазиатские центры мусульманского просвещения — города Бухару и Самарканд. В течение 10 лет (1838—1849) Ш. Марджани учился в медресе «Кукельташ», «Мирараб» в Бухаре и «Ширдар» в Самарканде.

Вид Старо-Татарской слободы. Конец XIX-нач. XX вв.

Триумфальное возвращение на родину

Проведя годы за кропотливым и вдумчивым изучением мусульманской богословской литературы, Марджани стал убежденным сторонником идей своего прославленного земляка, религиозного реформатора Габденасира Курсави и сам начал писать смелые, во многом новаторские комментарии по актуальным вопросам исламской философии и правоведения. Таким образом, вернувшись зимой 1849 года с попутным торговым караваном из Бухары в Казань, Шигабутдин Марджани был встречен на родине с почетом и уважением как человек необычайной учености и знаний.

Он с честью выдержал своеобразный экзамен у знаменитых религиозных авторитетов Казани и в 1850 году был приглашен самым богатым и влиятельным купцом Старо-Татарской слободы Ибрагимом Юнусовым на престижную должность имам-хатиба и мударриса Первой соборной мечети. С этого момента жизнь священнослужителя превратилась не только в череду выдающихся свершений, но и в постоянную изнуряющую борьбу за личное достоинство, за право свободно мыслить, учить и проповедовать. Он сумел учредить в приходе крупное и авторитетное медресе, куда съезжались за знаниями татарские юноши со всех концов России.

Среди учеников хазрата, его ближайших сподвижников и единомышленников был видный востоковед, преподаватель Санкт-Петербургского университета Хусаин Феизханов. Шигабутдин Марджани, вплоть до самой своей кончины, считался единственным блестящим знатоком Корана в Казани. Поэтому с 1860 года он по поручению Духовного собрания наблюдал за точностью текста казанских изданий Священной книги. В 1867 году Марджани был удостоен почетных званий ахуна и мухтасиба.

Представление инспектора татарских, башкирских и киргизских школ В.В. Радлова попечителю Казанского учебного округа П.Д. Шестакову об определении Ш. Богаутдинова (Ш. Марджани) учителем магометанского вероучения в Казанскую татарскую учительскую школу. 1 марта 1876 г.

Реформатор

В его доме на Захарьевской улице (ныне ул. Каюма Насыри,10) частыми гостями были известный тюрколог В.В. Радлов, член-корреспондент Академии наук И.Ф. Готвальд, профессор Н.В. Катанов и другие. В 1876 году по пути в Западную Сибирь здесь побывал даже автор книги «Жизнь животных» немецкий ученый А. Брем. И это не случайно. Духовный наставник старейшей в городе мечети был горячим поборником истины, сторонником и идеологом обновления во всех сферах жизни татарского народа. В своих произведениях он призывал к очищению веры от вековых предрассудков и заблуждений, к возвращению к чистым и благородным традициям мусульманской общины времен Пророка. Он горячо отстаивал право каждого грамотного и мыслящего мусульманина самостоятельно искать в Коране и Сунне ответы на самые важные вопросы человеческого бытия.

Вместе с тем реформатор считал возможным и даже необходимым обучение мусульман русскому языку и светским наукам. Эти смелые идеи были подхвачены молодым поколением татарской буржуазии и духовенства, которое в конце XIX — начале XX века провело широкие социальные преобразования под лозунгами обновления и модернизации. Ш. Марджани не только стоял у истоков коренной реформы мусульманского образования, но и первым осуществил попытку создания татарской национальной исторической науки. Его перу принадлежит фундаментальный двухтомный труд «Мустафадель-ахбар» (Правдивые известия о Казани и Булгаре), в котором на основе редких источников и материалов была представлена история татарского народа с древнейших времен до XIX столетия. В этом труде ученый призывал гордиться этнонимом татары, за которым была древняя и богатая история.

Метрическая запись по Старокаменной №1 мечети города Казани о смерти Ш. Богаутдинова (Ш. Марджани). 15 апреля 1889 г.

Перенося удары судьбы

Личная жизнь выдающегося имама была полна трагических коллизий. Добившись огромного общественного успеха и признания, он тем не менее до самой своей кончины вынужден был оплакивать горечь безвременных утрат. Он пережил трех своих жен и проводил в последний путь семерых детей от второго брака с Бибинагимой Хусаиновной Апанаевой. Тяжелейшим ударом для Шигабутдина хазрета стала смерть в 1885 году сына Махмуда, которого он считал своим преемником, талантливым и перспективным богословом, историком.

Марджани выдерживал удары судьбы с достоинством истинного мусульманина. Этому способствовали суровый, волевой характер, выдержанность и мудрость имама, чья личность в глазах современников быстро приобрела романтические черты. Видный татарский общественный и религиозный деятель Р. Фахрутдинов так описывал своего учителя: «Марджани хазрат был высоким человеком с красивым лицом, украшенным длинной, не очень густой бородой и широким лбом. Он был прекрасным и гордым, чрезвычайно проницательным и терпеливым, немногословным мыслителем».

Ш. Марджани умер в 1889 году и был похоронен на кладбище Новотатарской слободы. Магнетизм личности этого национального героя, которого Г. Тукай назвал «поборником свободомыслия, знания и прогресса», воздействие его выдающегося творческого наследия сегодня все так же сильны и удивительно современны. Они по-прежнему остаются немеркнущим маяком для всего татарского мира.

Радик Салихов, фото archive.gov.tatarstan.ru
Справка

Радик Римович Салихов — историк, заместитель директора по научной работе Института истории им. Ш. Марджани.

  • Родился в 1965 году.
  • Доктор исторических наук, заведующий отделом новой и новейшей истории Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, лауреат Государственной премии в области науки и техники Республики Татарстан за 2008 год, академик АН РТ (2016).
  • Салихов внес значительный вклад в изучение памятников духовной и материальной культуры татарского народа, социальной структуры татарского общества второй половины XIX — начала XX века, влияния джадидистских преобразований на мусульманскую общину, проблем формирования национального торгово-промышленного класса, экономической истории региона, а также исторической и современной территориальной геральдики, региональной истории Татарстана.
  • Под его научным руководством и при консультировании было защищено восемь диссертаций на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Он является автором восьми монографий, более 80 научных статей.
  • С 2002 по 2006 годы выполнял обязанности ответственного секретаря, а с 2006 года — заместителя председателя Геральдического совета при президенте РТ.

ОбществоИстория
комментарии 27

комментарии

  • Анонимно 16 янв
    Надо помнить таких людей! Спасибо, Радик Римович!
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  • Анонимно 16 янв
    Дата рождения то по старому стилю...
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    Анонимно 16 янв
    ...и какой из этого вывод?
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    Анонимно 16 янв
    ... ещё рано праздновать, или Вы свой день рождения готовы отмечать на 2 недели пораньше?
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    Анонимно 16 янв
    Марджани отмечал бы своё день рождения (если бы отмечал) по мусульманскому летосчислению - исламскому лунному календарю.
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  • Анонимно 16 янв
    Спасибо за материал!
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  • Анонимно 16 янв
    Хороший материал о человеке, имя которого носит институт истории. И все же интересно насколько взгляды на историю татарского народа самого Марджани совпадали с точкой зрения современных казанских историков,а в чем расходилась?
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  • Анонимно 16 янв
    Вопрос к автору: Марджани на фотографии не носил разноцветного чапана. В советское время, судя по сохранившимся фотографиям, имамы носили цветные халаты в качестве чапана. В постсоветский период чапаны предпочитают одного цвета: черный, зеленый, белый или какой-то другой цвет, но сам чапан одноцветный. Вы не знаете с чем это связано?
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    Анонимно 16 янв
    Скромнее надо быть
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  • Анонимно 16 янв
    Я удивляюсь, человек , который плохо владеет даже разговорным татарским языком, не то что читать и писать , и не умеет вникать в рукописные труды Марджани, написанные в основном на арабском языке, пишет статью про Марджани. На сегодняшний день лучше Айдара Ниловича Юзеева - доктора философских наук про Марджани никто не напишет. Может Салихов об этом не знает или себя гением считает, но факт есть факт.
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    Анонимно 16 янв
    РВ - место для публицистики, а не для научных статей, которые печатаются в научных журналах. РВ и автор напомнили дату - очень хорошо, спасибо. Большой вклад А.Н.Юзеева в тему никто не оспаривает. *Их коллега, с уважением к обоим
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    Анонимно 16 янв
    Айдар Юзеев не владеет татарским языком
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    Анонимно 16 янв
    Владеет татарским, русским, арабским, английским языками
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    Анонимно 16 янв
    "Мустафад аль-ахбар.." Анвар Хайри переводит как "Источники по истории Казани и Булгара", а Салихов здесь дает как "Правдивые известия о Казани и Булгаре". Кто прав интересно: А.Хайри или академик?
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/86574-shigabutdin-mardzhani-200-let-tatarskomu-uchenomu
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    Анонимно 16 янв
    Безусловно прав Марджани. Как хотел назвать, так и назвал. А переводы на русский язык могут быть разными.
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    Анонимно 17 янв
    Разве это ответ?
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    Анонимно 16 янв
    а до официального переезда человек не мог бывать в городе? Не смешите людей и выучите, наконец, русский язык. Сам Марджани просил об этом, а то об академиках да с ошибками
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  • Анонимно 16 янв
    А кто такой Юзеев, это который режиссёр? Он ещё пишет?
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    Анонимно 16 янв
    Да. Речь про Салавата. Он молодец, пишет и утром и вечером.
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  • Анонимно 16 янв
    Нам всем интересна наша история и знать про таких личностей надо всем
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  • Анонимно 16 янв
    Интересно уточнить у этого автора? Если Н. Катанов приехал в Казань только в конце 1894 г. по назначению в университет, то как он бывал в доме и встречался с Ш. Марджани. Это только одно из мифов очередного академика и соратника академика АНТ Хакимова.
    Ответить
    Анонимно 16 янв
    а до официального переезда человек не мог бывать в городе? Не смешите людей и выучите, наконец, русский язык. Сам Марджани просил об этом, а то об академиках да с ошибками
    Ответить
    Анонимно 16 янв
    хотите найти блох, а их там нет. никакие это не мифы. автор берет все из документов. а вы из головы.
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  • Анонимно 16 янв
    сначала прочитала эту статью на сайте уральского мухтасибата. и увидела ссылку на первоисточник - на вашу газету. спасибо вам!
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  • Анонимно 16 янв
    Похоже, Исхаков и другие отставники научились таки пользоваться компьютером. Строчат не хуже платных комментаторов БО. Только бесплатно.
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    Анонимно 17 янв
    А каким местом тут Исхаков? И какой именно? Камиль? Гусман? Дамир? Не выдумывайте.
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  • Анонимно 18 янв
    Марджани был отатарившимся удмуртом .
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