Шигабутдин Марджани: потомственный имам, триумфальное возвращение на родину и удары судьбы

Колонка историка к 200-летию исламского богослова

Фото: Олег Тихонов

Сегодня исполняется 200 лет выдающемуся татарскому богослову Шигабутдину Марджани (1818—1889). В этот день Духовное управление мусульман Республики Татарстан проводит памятную встречу у могилы просветителя на Новотатарском кладбище Казани. В преддверии юбилея исламского ученого замдиректора Института истории им. Ш. Марджани, наш колумнист Радик Салихов, подготовил для «Реального времени» авторскую колонку об этом мусульманском деятеле.

Из рода имамов

Шигабутдин бин Багаутдин аль-Марджани (1818—1889) происходил из древней и уважаемой семьи мусульманских священнослужителей, родословная которой уходила далеко в глубь столетий. Предки будущего имама жили в деревнях Комургузя и Марджан, что в Заказанье. Отсюда и тахаллус «аль-Марджани», то есть выходец из аула Марджан. Однако родился он 16 января (по новому стилю) 1818 года в деревне Ябынчы Казанского уезда (ныне Атнинский район РТ) в семье указного муллы.

Его отец Багаутдин бин Субхан бин Абдулкарим бин Габдельттавваб бин Габдельгани бин Габделькутдус аль-Марджани бин Ядаш бин Ядкар бин Гумер хаджи, окончивший в свое время бухарское медресе «Турсуния», в 1814—1821 годы служил здесь приходским муллой. В 1821 году он переехал в деревню Ташкичу того же уезда, где стал исполнять обязанности имам-хатиба в мечети и преподавать в медресе. В стенах этого учебного заведения под началом своего отца Шигабутдин Марджани получил начальное богословское образование и некоторое время помогал в обучении младших шакирдов.

Уже в этот период он пытался выработать собственный метод преподавания и даже написал на его основе специальный учебник. Однако полностью раскрыть свои педагогические таланты в сельском медресе ему так и не удалось. Юноша, показавший удивительные способности и горячее желание постичь духовные богатства ислама, отправился на учебу в прославленные среднеазиатские центры мусульманского просвещения — города Бухару и Самарканд. В течение 10 лет (1838—1849) Ш. Марджани учился в медресе «Кукельташ», «Мирараб» в Бухаре и «Ширдар» в Самарканде.

Вид Старо-Татарской слободы. Конец XIX-нач. XX вв.



Триумфальное возвращение на родину

Проведя годы за кропотливым и вдумчивым изучением мусульманской богословской литературы, Марджани стал убежденным сторонником идей своего прославленного земляка, религиозного реформатора Габденасира Курсави и сам начал писать смелые, во многом новаторские комментарии по актуальным вопросам исламской философии и правоведения. Таким образом, вернувшись зимой 1849 года с попутным торговым караваном из Бухары в Казань, Шигабутдин Марджани был встречен на родине с почетом и уважением как человек необычайной учености и знаний.

Он с честью выдержал своеобразный экзамен у знаменитых религиозных авторитетов Казани и в 1850 году был приглашен самым богатым и влиятельным купцом Старо-Татарской слободы Ибрагимом Юнусовым на престижную должность имам-хатиба и мударриса Первой соборной мечети. С этого момента жизнь священнослужителя превратилась не только в череду выдающихся свершений, но и в постоянную изнуряющую борьбу за личное достоинство, за право свободно мыслить, учить и проповедовать. Он сумел учредить в приходе крупное и авторитетное медресе, куда съезжались за знаниями татарские юноши со всех концов России.

Среди учеников хазрата, его ближайших сподвижников и единомышленников был видный востоковед, преподаватель Санкт-Петербургского университета Хусаин Феизханов. Шигабутдин Марджани, вплоть до самой своей кончины, считался единственным блестящим знатоком Корана в Казани. Поэтому с 1860 года он по поручению Духовного собрания наблюдал за точностью текста казанских изданий Священной книги. В 1867 году Марджани был удостоен почетных званий ахуна и мухтасиба.

Представление инспектора татарских, башкирских и киргизских школ В.В. Радлова попечителю Казанского учебного округа П.Д. Шестакову об определении Ш. Богаутдинова (Ш. Марджани) учителем магометанского вероучения в Казанскую татарскую учительскую школу. 1 марта 1876 г.



Реформатор

В его доме на Захарьевской улице (ныне ул. Каюма Насыри,10) частыми гостями были известный тюрколог В.В. Радлов, член-корреспондент Академии наук И.Ф. Готвальд, профессор Н.В. Катанов и другие. В 1876 году по пути в Западную Сибирь здесь побывал даже автор книги «Жизнь животных» немецкий ученый А. Брем. И это не случайно. Духовный наставник старейшей в городе мечети был горячим поборником истины, сторонником и идеологом обновления во всех сферах жизни татарского народа. В своих произведениях он призывал к очищению веры от вековых предрассудков и заблуждений, к возвращению к чистым и благородным традициям мусульманской общины времен Пророка. Он горячо отстаивал право каждого грамотного и мыслящего мусульманина самостоятельно искать в Коране и Сунне ответы на самые важные вопросы человеческого бытия.

Вместе с тем реформатор считал возможным и даже необходимым обучение мусульман русскому языку и светским наукам. Эти смелые идеи были подхвачены молодым поколением татарской буржуазии и духовенства, которое в конце XIX — начале XX века провело широкие социальные преобразования под лозунгами обновления и модернизации. Ш. Марджани не только стоял у истоков коренной реформы мусульманского образования, но и первым осуществил попытку создания татарской национальной исторической науки. Его перу принадлежит фундаментальный двухтомный труд «Мустафадель-ахбар» (Правдивые известия о Казани и Булгаре), в котором на основе редких источников и материалов была представлена история татарского народа с древнейших времен до XIX столетия. В этом труде ученый призывал гордиться этнонимом татары, за которым была древняя и богатая история.

Метрическая запись по Старокаменной №1 мечети города Казани о смерти Ш. Богаутдинова (Ш. Марджани). 15 апреля 1889 г.

Перенося удары судьбы

Личная жизнь выдающегося имама была полна трагических коллизий. Добившись огромного общественного успеха и признания, он тем не менее до самой своей кончины вынужден был оплакивать горечь безвременных утрат. Он пережил трех своих жен и проводил в последний путь семерых детей от второго брака с Бибинагимой Хусаиновной Апанаевой. Тяжелейшим ударом для Шигабутдина хазрета стала смерть в 1885 году сына Махмуда, которого он считал своим преемником, талантливым и перспективным богословом, историком.

Марджани выдерживал удары судьбы с достоинством истинного мусульманина. Этому способствовали суровый, волевой характер, выдержанность и мудрость имама, чья личность в глазах современников быстро приобрела романтические черты. Видный татарский общественный и религиозный деятель Р. Фахрутдинов так описывал своего учителя: «Марджани хазрат был высоким человеком с красивым лицом, украшенным длинной, не очень густой бородой и широким лбом. Он был прекрасным и гордым, чрезвычайно проницательным и терпеливым, немногословным мыслителем».

Ш. Марджани умер в 1889 году и был похоронен на кладбище Новотатарской слободы. Магнетизм личности этого национального героя, которого Г. Тукай назвал «поборником свободомыслия, знания и прогресса», воздействие его выдающегося творческого наследия сегодня все так же сильны и удивительно современны. Они по-прежнему остаются немеркнущим маяком для всего татарского мира.

Радик Салихов, фото archive.gov.tatarstan.ru