Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с наступающим Новым годом

Раис пожелал всем жителям Татарстана крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов

В преддверии Нового года раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с праздничным поздравлением. В своем обращении он отметил, что этот всеми любимый праздник наполняет сердца светлыми надеждами и ожиданием перемен к лучшему.

По традиции в последний день уходящего года подводятся его итоги. Раис отметил, что вместе со всей страной республика достойно справилась с испытаниями и внешними вызовами.

— Мы упорно трудились, оказывали помощь бойцам на фронте и заботились о семьях наших воинов, развивали новые социально-экономические проекты и решали самые сложные задачи, — подчеркнул он.

Минниханов также отметил, что уходящий год был знаменателен масштабными и историческими мероприятиями. Среди них он выделил первые мультиформатные «Игры будущего», спортивные игры стран БРИКС, а также XVI Саммит БРИКС в Казани.

— Гости из разных стран открыли для себя Татарстан как место, где в мире и согласии живут представители различных национальностей и конфессий, где сохранение языков, культур и духовно-нравственных ценностей народов, проживающих в республике, является основой для нашего общего развития, — отметил раис.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Он также подчеркнул, что наглядным проявлением сплоченности общества стали результаты голосования за Владимира Путина на выборах президента России и избрание депутатов в Госсовет республики, выразив уверенность, что итоги волеизъявления свидетельствуют о поддержке татарстанцами курса на укрепление Отечества и процветание родной республики.

В 2025 году Татарстан отметит 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В объявленный Год защитника Отечества республика продолжит оказывать всестороннюю поддержку всем ветеранам, а также участникам специальной военной операции и их семьям.

— Сегодня тысячи татарстанцев защищают Родину и мужественно сражаются за будущее России. Как и прежде, мы твердо верим, что Победа будет за нами, и гордимся нашими земляками! — заявил Рустам Минниханов.

В заключение своего обращения раис пожелал всем жителям Татарстана крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов в наступающем году.

— Пусть наступающий год даст сил для новых свершений, подарит радостные моменты и окружит теплом и заботой близких, — сказал он.