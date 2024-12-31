Путин потребовал ускорить достижение технологической независимости России к 2025 году

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин поставил перед правительством и Центробанком задачу ускорить процесс обеспечения технологической независимости страны к 2025 году. Это поручение было озвучено на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам и опубликовано на официальном сайте Кремля.

В рамках поручения правительство должно совместно с Банком России и региональными властями разработать меры для достижения ключевых задач. В частности, акцент сделан на необходимости наращивания темпов технологической независимости в приоритетных областях и создании условий, способствующих превосходству отечественных технологий и продукции над зарубежными аналогами.

Кроме того, документ содержит требование представить доклад о выполнении этих задач до 1 июня 2025 года. Ответственными за реализацию поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Напомним, что в России будет выпущен новый справочник, посвященный национальным проектам, в котором будут подробно изложены их цели, задачи и показатели.

Анастасия Фартыгина