Финансовые ожидания России: возможное усиление санкций, торговые войны и застой экономики

Что будет с рублем, долларом и нефтью в следующем году?

В новом 2019 году финансовые аналитики не ждут глобальных потрясений на фондовом рынке, но полностью не исключают всех рисков для России. Торговые войны между США и Китаем — одна из главных опасностей. И все же, по мнению экспертов, повторение глобального экономического кризиса маловероятно. Подробности — в материале «Реального времени».

Рост цен и застой в экономике

По итогам 2018 года только две отрасли показали положительную динамику: нефтегазовая и финансовая. «Причины — торговые войны и политика санкций и ограничений: Европарламент выступил против «Северного потока — 2», скандал вокруг поставок турбин Siemens в Крым. Все эти события не добавляют позитива и ограничивают развитие отдельных отраслей. Ожидать глобального изменения настроения в геополитике не приходится», — отметил начальник управления регионального развития ИФК «Солид» Алексей Клочко. Причем страна уже привыкла жить в условиях ограниченных ресурсов: «До конца 2019 года существенных изменений в экономике страны не предвидится», — прогнозирует он.

С учетом повышения НДС и, как следствие, роста инфляции и цен на продукты и услуги, наступивший год будет сложным для россиян и реального сектора экономики.

Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова предполагает, что в 2019 году индекс потребительских цен может превысить 5%, темпы экономического роста будут невысокими и не превысят 1,5% в год: «Динамика реальных доходов из-за ослабления рубля, повышения НДС и двукратного роста тарифов на ЖКХ будет слабой, ожидаем роста не более, чем на 1%».

Советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер» Сергей Хестанов прогнозирует базовый сценарий развития российской экономики, а именно — низкие темпы экономического роста: «Это если говорить рыночным языком. А говоря проще — застой. Россияне, которым 45—50 лет, уже в юности все это видели». Впрочем, эксперт просит излишне не драматизировать ситуацию, поскольку страшен не сам застой, а то, как долго он будет длиться. «Это ведет к накоплению недовольства в обществе, может пострадать социальная стабильность», — считает Хестанов и добавляет, базовый сценарий возможен в том случае, если не будет «внешних шоков».

Санкции и цена на нефть

Хестанов не исключает ужесточение санкций для России: «Забавно, но пока санкции в основном имели лишь моральное давление, поскольку непосредственно денежные потоки предприятий санкции не затрагивают». По его мнению, западные страны пока не готовы к чему-то более радикальному: «Пока российская нефть и газ незаменимы. Мне кажется, западные политики, которые являются прагматиками, которые в первую очередь думают о благосостоянии своих граждан, не допустят жестких санкций».

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова соглашается, что уже санкции против нашей страны сохранятся, но введение новых, более жестких под вопросом: «Если этот сценарий все-таки реализуется, то санкции в первую очередь приведут к ослаблению курса рубля, слабой динамике фондового рынка и увеличению оттока капитала из России».



Прогнозы по курсу рубля, евро, доллара и цене на нефть эксперты делают осторожно. Например, в «Альпари» считают, что цена на нефть за год вряд ли резко поднимется, хотя не исключают, что это возможно в случае каких-либо форс-мажоров или обострения ситуации на Ближнем Востоке. В первой половине года котировки скорее всего останутся в пределах 60—65 долларов за баррель, полагают эксперты компании.

— Прогнозировать цены на нефть в 2019 году сейчас довольно непросто, поскольку сохраняется значительная неопределенность по совокупному уровню добычи, но можно обозначить верхнюю планку ценового диапазона. Мы считаем, что нефть Brent не будет стоить дороже 70 долларов за баррель, так как уровень сланцевой добычи в США продолжает уверенно расти. Впервые за 75 лет США стали продавать нефти больше, чем покупать, — отметил аналитик ИФК «Солид» Вадим Кравчук.

Серьезных потрясений с рублем эксперты пока не предвещают.

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева считает, что в новом году Центробанк выйдет на внутренний рынок с целью купить валюту для Минфина, но сохранит жесткую денежно-кредитную политику. Движение по национальной валюте во многом по-прежнему зависит от геополитики, которая, скорее всего, так и останется непростой в 2019 году, обострения не исключены. «Это значит, что ситуация для рубля складывается больше негативная, чем позитивная. Отечественная валюта в 2019 году останется дешевой, средний курс доллара составит 66 рублей, курс евро — 76 рублей. В течение года вероятны всплески как вверх, так и вниз», — прогнозирует Кокорева.

Закредитованность россиян будет расти

Для банковского сектора России никто не ждет существенных изменений. В ИФК «Солид» говорят о маловероятности того, что ситуация изменится, ЦБ усиливает регуляторное давление. Эксперты «Альпари» отмечают, что в 2019 году продолжится рост спроса физлиц на кредиты, закредитованность населения будет и дальше расти. В тоже время это не говорит о том, что услуги банков по кредитованию будут очень востребованными у россиян.

— Объем кредитования банками юридических лиц тоже будет расти, однако высоких темпов роста спроса на кредиты в этом сегменте при повышении процентной ставки ЦБ РФ можно не ждать. Приток средств на депозиты в банки после повышения процентной ставки увеличится. Также можно ждать, что Банк России будет усиливать контроль над банковским сектором, и отзыв лицензий будет продолжаться, хотя, возможно, уже не такое большое количество банков будет подвергаться столь строгим мерам воздействия со стороны ЦБ РФ, — прогнозирует заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.

Ждать ли мирового кризиса?

Эксперты не скрывают, что постепенно мировая экономика вплотную приближается к кризису: «Не знаю, как в следующем году, а в 2020—2021 годах есть большая вероятность, что может произойти циклический кризис», — предполагает Хестанов.

При такой вероятности любые прогнозы придется пересматривать в сторону ухудшения. По мнению Хестанова, факторы, которые могут ускорить наступление мирового экономического кризиса, — торговый конфликт между США и Китаем и аналогичный конфликт между США и Евросоюзом: «С Китаем ситуация жестче. На 90% уверен, что договорятся, но, если это не случится, запросто могут всем устроить этот кризис в наступившем году. Событие маловероятное, но исключить его полностью нельзя».

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб к названным рискам добавляет дальнейший рост ставок в США и вызванное им продолжение падения американских акций. По его мнению, в конечном итоге все это может затронуть долговые рынки и рынки акций развивающихся стран.

— Несмотря на угрозы, перечисленные выше, мы не ждем глобального мирового кризиса. Факторы риска могут привести к замедлению экономического роста, но вряд ли крупным развитым экономикам грозит рецессия. Риски есть в первую очередь для стран с развивающимися рынками, но они могут быть достаточно скоротечными, как это произошло в августе—сентябре 2018 года, и купироваться ростом ставок. Самый верный признак того, что в ближайшее время глобального кризиса не будет, — это то, что сейчас все обсуждают его угрозу. По-настоящему разрушительные кризисы приходят на пике всеобщей эйфории тогда, когда их никто не ждет, — подчеркнул Иосуб.

В ИФК «Солид» отмечают, что о глобальном кризисе говорить преждевременно, но ряд опасных предпосылок все же есть. По мнению аналитика компании Вадима Кравчука, в первую очередь одним из фактором служит высокий уровень задолженности в мире, но не стоит забывать и о торговом споре между США и Китаем.

Сколько прибавят экономики?

Кравчук отмечает, что темпы роста ВВП ведущих стран были пересмотрены в худшую сторону во многом из-за торгового спора между США и Китаем: «Экономика Китая может вырасти примерно на 6-6,1%, тогда как ранее ожидался рост на 6,3%, США может прибавить 2,5% вместо ожидаемых 2,7%. ВВП России в силу внешних и внутренних причин вырастет на 1,1-1,2%, хотя ранее также ожидались более высокие значения».

Сергей Хестанов в свою очередь добавляет, что экономика Китая постепенно замедляется. При этом с точки зрения макроэкономики российские и китайские проблемы очень похожи: «И мы, и Китай почти 30 лет развиваемся за счет экспорта. Только мы продавали сырье, а китайцы практически продавали свой труд. Уже с 2012 года стало понятно, что эта экспортная модель скоро закончится, что она бесконечно не продлится». На 2019 год он прогнозирует рост китайской экономики чуть менее 6,5%. В США показатель роста, скорее, будет чуть ближе к 2%. По российской экономике прогнозные цифры куда ниже.

— Оптимисты говорят о 1,5—1,8%, пессимисты вообще о 0,5%. При росте меньше 2-3% разница значений уже не сильно важна, на практике это почти не ощущается. Для такой страны, как Россия, с нашей реальной инфляцией любой рост менее 3% — фактически стагнация, — пояснил Хестанов.

На росте ВВП в 2018 году во многом сказались госпроекты — строительство Крымского моста, стадионов к ЧМ по футболу, улучшение аэропортов: «Все это дорого стоит, но большая часть бизнеса и граждан от такого роста ВВП ничего не имеют», — подытожил эксперт.